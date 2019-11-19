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      Я б пішла в атаку, – Зеркаль про скандальну заяву Путіна щодо газу

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      Олена Зеркаль / Соцмережі

      Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль вважає, що між МЗС та Офісом Президента необхідно налагодити комунікацію, аби влучно реагувати на скандальні заяви Росії про газовий конфлікт.

      Таку думку вона озвучила в програмі "Он воно як" та пояснила: "Я вважаю, що є необхідність в покращенні нашої комунікації. В тому, яка буде реакція на якісь події, до прикладу, у питанні з тим же газом".

      На часі! Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт

      "Що означає для нас цей контракт? Що ми будемо робити, якщо його не буде? Як ми будемо реагувати на комунікацію, яку веде "Газпром" і Путін, який сказав в Бразилії, що українці взагалі не беруть газ по реверсу, а беруть наш газ і видають це все за реверс, не роблять нічого, щоб укласти контракт і взагалі створюють додаткові перешкоди для будь-яких комунікацій", – пригадала Зеркаль. 

      За її словами, Україна мала б офіційно відреагувати на це, але вона ще цього не зробила. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав лише голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.


      "Ми маємо вирішити, як ми реагуємо і на якому рівні ми реагуємо. Бо ч им ближче до 1 січня, тим вищий буде градус. Погода буде ставати все холоднішою, а градус пропаганди і комунікація з російського боку буде зростати. Бо криза ж, треба українців примусити простити 3 мільярди. А без цього буде криза в Європі і всі замерзнуть. Хоча не замерзнуть, тому що російського газу в сховищах Європи більш ніж достатньо і вони будуть продавати його дорожче, ніж зараз, і тому їм ця криза потрібна", – пояснила заступниця голови МЗС.

      Важливо! 1 січня 2020 року в України спливає чинний контракт з Росією на транзит газу через українську територію.

      На запитання журналіста, хто має готувати відповідь Путіну і вирішувати, чи потрібна вона взагалі, Зеркаль відповіла: "Зазвичай, раніше, це відбувалось в комунікації між нашими пресслужбами. А зараз не знаю як". Окрім цього, вона сумнівається в тому, що Офіс Президента відповість на заяву Путіна. 

      Також додала: "В мене є особиста думка з цього запитання, яка, я думаю, що не є у привілеї зараз".

      Тому що я б пішла в атаку і відразу підняла на декілька градусів дискусію вгору. Зважаючи на наближення 1 січня. Але я не думаю, що зараз це не буде зроблено, оскільки попереду Нормандія, а там треба розмовляти і всі мають бути "френдлі". Тому я кажу, що моя думка зараз не притаманна,
      – наголосила вона.

      До слова, 9 грудня у Парижі Володимир Зеленський має вперше зустрінеться з Володимиром Путіним у нормандському форматі. Українська сторона планує обговорити питання щодо розведення військ на Донбасі, обмін полоненими, формулу Штайнмаєра, а також анексію Криму.

      Газовий конфлікт "Нафтогазу" з "Газпромом": коротко про головне

      • У березні компанія "Нафтогаз" виграла арбітраж у Гаазі щодо визнання Росії винною у втраті компанією активів через окупацію Криму. Попередньо сума компенсації оцінюється у приблизно 5 мільярдів доларів.

      • У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами.

      • За результатами двох арбітражних суперечок між компаніями щодо поставки й транзиту газу "Газпром" мусить сплатити "Нафтогазу" в розмірі 2,56 мільярда доларів.

      • Після цього "Газпром" оскаржив рішення арбітражу щодо контракту на поставку газу. Так само на початку березня компанія попередила про початок розірвання двосторонніх угод з українською стороною.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Володимир Путін Україна – Росія Газ Нафтогаз Газпром МЗС України Газовий конфлікт Новини Росії Офіс Президента Олена Зеркаль Нормандський формат
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