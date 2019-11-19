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      Я бы пошла в атаку, – Зеркаль о скандальном заявлении Путина по газу

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      Елена Зеркаль / Соцсети

      Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль считает, что между МИД-ом и Офисом Президента необходимо наладить коммуникацию, чтобы точно реагировать на скандальные заявления России о газовом конфликте.

      Такое мнение она озвучила в программе "Вот оно как" и объяснила: "Я считаю, что существует необходимость в улучшении нашей коммуникации. В том, какая будет реакция на какие-то события, к примеру, в вопросе с тем же газом".

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      "Что значит для нас этот контракт? Что мы будем делать, если его не будет? Как мы будем реагировать на коммуникацию, которую ведет "Газпром" и Путин, который сказал в Бразилии, что украинцы вообще не берут газ по реверсу, а берут наш газ и выдают это все за реверс, не делают ничего, чтобы заключить контракт и вообще создают дополнительные препятствия для любых коммуникаций", – вспомнила Зеркаль.

      По ее словам, Украина должна официально отреагировать на это, но она еще этого не сделала. Об этом на своей странице в Фейсбук написал только председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

      "Мы должны решить, как мы реагируем и на каком уровне мы реагируем. Потому чем ближе 1 января, тем выше будет градус. Погода будет становиться все холоднее, а градус пропаганды и коммуникация с российской стороны будет расти. Потому что кризис же, надо украинцев заставить простить 3 миллиарда. А без этого будет кризис в Европе и все замерзнут. Хотя не замерзнут, потому что российского газа в хранилищах Европы более чем достаточно и они будут продавать его дороже, чем сейчас, и поэтому им этот кризис нужна", – объяснила заместитель главы МИД.

      Важно! 1 января 2020 года в Украине истекает действующий контракт с Россией на транзит газа через украинскую территорию.

      На вопрос журналиста, кто должен готовить ответ Путину и решать, нужен ли он вообще, Зеркаль ответила: "Обычно, раньше, это происходило в коммуникации между нашими пресс-служба. А сейчас не знаю как". Кроме этого, она сомневается в том, что Офис Президента ответит на заявление Путина.

      Также добавила: "У меня есть личное мнение по этому вопросу, которая, я думаю, не ко времени сейчас".

      Потому что я бы пошла в атаку и сразу подняла на несколько градусов дискуссию вверх. Ввиду приближения 1 января. Но я не думаю, что сейчас это не будет сделано, поскольку впереди Нормандия, а там надо разговаривать и все должны быть "френдли". Поэтому я говорю, что мое мнение сейчас не ко времени,
      – подчеркнула она.

      К слову, 9 декабря в Париже Владимир Зеленский имеет впервые встретится с Владимиром Путиным в нормандском формате. Украинская сторона планирует обсудить вопрос о разведения войск на Донбассе, обмене пленными, формуле Штайнмайера, а также аннексии Крыма.

      Газовый конфликт "Нафтогаза" с "Газпромом": коротко о главном

      • В марте компания "Нафтогаз" выиграла арбитраж в Гааге о признании России виновной в потере компанией активов из-за оккупации Крыма. Предварительно сумма компенсации оценивается в примерно 5 миллиардов долларов.

      • В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогаза" более 4,6 миллиарда долларов за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями.

      • По результатам двух арбитражных споров между компаниями по поставке и транзите газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

      • После этого "Газпром" обжаловал решение арбитража по контракту на поставку газа. Так же в начале марта компания предупредила о начале расторжения двусторонних соглашений с украинской стороной.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Владимир Путин Украина – Россия Газ Нафтогаз Газпром Газовый конфликт МИД Украины Новости России Нормандский формат Елена Зеркаль Офіс Президента
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