Я бы пошла в атаку, – Зеркаль о скандальном заявлении Путина по газу

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль считает, что между МИД-ом и Офисом Президента необходимо наладить коммуникацию, чтобы точно реагировать на скандальные заявления России о газовом конфликте.

Такое мнение она озвучила в программе "Вот оно как" и объяснила: "Я считаю, что существует необходимость в улучшении нашей коммуникации. В том, какая будет реакция на какие-то события, к примеру, в вопросе с тем же газом".

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"Что значит для нас этот контракт? Что мы будем делать, если его не будет? Как мы будем реагировать на коммуникацию, которую ведет "Газпром" и Путин, который сказал в Бразилии, что украинцы вообще не берут газ по реверсу, а берут наш газ и выдают это все за реверс, не делают ничего, чтобы заключить контракт и вообще создают дополнительные препятствия для любых коммуникаций", – вспомнила Зеркаль.

По ее словам, Украина должна официально отреагировать на это, но она еще этого не сделала. Об этом на своей странице в Фейсбук написал только председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.