Год после победы Зеленского: что удалось сделать

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. Анализируем деятельность Владимира Зеленского на должности и реформы, которые были проведены.

Проходит год как Владимир Зеленский победил во втором туре. За него проголосовали 13,5 миллионов украинцев – 73%.

Дот темы Полгода как Владимир Зеленский президент Украины: факты

Зеленский взялся побороть коррупцию и бедность, а также раздавал немало других обещаний, которые все прекрасно помнят. Итак, что уже удалось сделать президенту, а в чем он потерпел неудачу?

Война и мир

Безусловной победой президента является то, что он вернул из плена часть украинцев, которые удерживались в России и на оккупированной территории, в том числе и тех, кто провел годы в неволе, в частности это Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие.

Однако даже обмен пленными вызвал в обществе противоречивые эмоции, ведь Украина отдала врагу своих граждан – бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах Майдана и свидетеля катастрофы самолета MH17 Владимира Цемаха. Этих лиц украинское государство должно было судить самостоятельно, а в России их просто отпустили на волю.

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Идем дальше. Президент обещал построить мост в Станице Луганской, необходимый для передвижения людей через линию разграничения. Это сделано. Также были построены пункты пропуска в Крым "Чонгар" и "Колончак". Плюс.

Верховная Рада наконец признала украинских добровольцев и предоставила им статус участников боевых действий – положительно. Но на этом достижения "на поле боя" заканчиваются.

Зеленский попытался перезапустить переговорный процесс в Нормандском формате и остановить огонь (разведение сил), однако это фактически не привело к сдвигам. Война продолжается, а Россия ни в чем не уступила.

Главные достижения президента за год / Инфографика 24 канала

Проблемой остается возвращение оккупированного Крыма – пока не было озвучено четкого плана привлечения РФ к ответственности. Зато призывы некоторых "слуг народа" о восстановлении водоснабжения на оккупированный полуостров вызвали резонанс.

Политическая система

Плюсы – принят новый Избирательный кодекс и вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение, которую отменили при Петре Порошенко.

Также наконец лишили народных депутатов неприкосновенности, а Зеленский сам инициировал принятие закона об импичменте президента. Введена ответственность за кнопкодавство и прогулы депутатов.

Владимир Зеленский во время чествования героев Крут / Фото с его страницы в Facebook

Снять неприкосновенность власть обещала уже 20 лет, а непрописанная процедура импичмента президента была бомбой замедленного действия в стране двух Майданов. И хотя непосредственно на благосостояние украинцев это не повлияло, народ положительно оценил принятые долгожданные законы.

Важным испытанием для Зеленского стали первые случаи кнопкодавства, скрытые темные пятна в биографиях депутатов и скандальные переписки в сессионном зале. Штрафы, лишение должностей и даже исключение из фракции стали тяжелыми решениями.

Кадры

Президент сдержал обещание и действительно привел в политику новичков. "Да, среди них есть и проблемные персонажи, ведь процесс обновления шел очень быстро. Но Верховная Рада обновилась более чем на 80%, помолодела самое сильное за всю историю парламентаризма. Обновилось и помолодело правительство. Да, у них нет опыта, они делают ошибки. Но прихода новых хотело общество", – считает политолог Владимир Фесенко.

Правда, этот фактор может вскоре потерять силу: в партии "Слуга Народа" уже заявили, что отойдут от принципа 100% новых лиц на местных выборах.

В целом кадровую политику Зеленского критикуют больше всего. Стоит вспомнить назначение люстрованого Андрея Богдана и одиозного министра МВД Арсена Авакова, который, похоже, переживет на своем посту и президентство самого Зеленского. Также Зеленский назначил на ТОП-должности своих знакомых и партнеров по "Кварталу". Примеры: Сергей Сивохо, Иван Баканов.

Главные неудачи президента за год / Инфографика 24 канала

Немало новых лиц оказались абсолютно некомпетентными, а некоторые подвержены коррупционным соблазнам, – подчеркнул политолог Игорь Рейтерович.

Однако Зеленский показал и умение быстро менять правительство. Это не удавалось сделать его предшественникам и однозначно добавляет бонусов действующему президенту, уверен политолог Олег Саакян.

Коррупция

Наивно полагать, что Зеленский полностью искоренит коррупцию в Украине. Скорее всего, мы еще услышим о новых коррупционных скандалах. "Но не было ни одного громкого скандала, где фигурировал бы президент. Есть брат Ермака – но не сам Зеленский. Во времена Порошенко были совсем другие масштабы", – напоминает политолог Валентин Гладких.

Игорь Рейтерович также отметил, что в целом Зеленский отвечает за свои слова. Он пытается бороться с коррупцией. Отметим, что весна пришла, а ТОП-коррупционеры все еще на свободе.

Экономика

Позитив – частично вводится рынок земли, однако Зеленский не смог наладить диалог со всеми заинтересованными сторонами.

Также достижением можно считать закрытие нелегального игорного бизнеса и отмену уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство, которая фактически не работала, однако позволяла правоохранителям шантажировать бизнес.

Владимир Зеленский за рулем / Фото с его страницы в Facebook

Недовыполнение бюджета, социально-экономический блок – показали, что "эпоха бедности" не закончилась. В условиях карантина и мирового экономического кризиса Зеленского еще ждут большие испытания.

"Но граждане положительно оценивают действия президента, который очень быстро ввел жесткий карантин, что позволяет избежать катастрофического уровня заражения COVID-19. "Как показывают последние исследования, люди довольны действиями власти. Если сравнить с РФ, карантинные меры были правильные, – говорит политолог Тарас Загородний.

Олигархи

В деолигархизацию украинцы, видимо, верили еще меньше, чем в отмену депутатской неприкосновенности. В большой степени ее и не произошло, но несколько грамотных шагов Зеленский все же сделал. В частности это "антиколомойский" закон, который "слуги народа", похоже, намерены продавить. Пойти против "Бени" - сложный, но популярный в народе шаг.

Олег Саакян подчеркнул, что президент пока не отважился на комплексную и всеобъемлющую перезагрузку системы. Очевидно, что Зеленский таки пошел на компромисс с олигархами и существующими политическими элитами. Кроме того, пока никто не трогает судейскую и прокурорскую элиту, считает политолог.

Напоследок

Положительно оценивают запуск приложения "Дия", это то что обещал Зеленский – государство в смартфоне.

В целом политологи подчеркивают, что Зеленский исполнил некоторые свои обещания и стремится в будущем продолжать это делать.

Отметим, что согласно последних социологических исследований, Владимир Зеленский сохраняет достаточно высокий уровень доверия у избирателей. Олег Саакян объясняет это тем, что у людей нет альтернативы и они пока не готовы давать серьезный кредит доверия другим.