Буде страшно звучати, – Зеленський про можливість балотуватися вдруге

Президент України Володимир Зеленський на цій посаді поки один рік. Однак він не впевнений, що однієї каденції йому вистачить для того, щоб виконати свої обіцянки. Тому готовий подумати над тим, щоб балотуватися вдруге.

Під час пресконференції Зеленського спитали про те, чи достатньо йому однієї каденції, щоб виконати свої обіцянки. Про це повідомляє 24 канал.

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"Мені, чесно кажучи, однієї не вистачить", – відповів Зеленський.

На уточнююче питання про, чи готовий він буде балотуватися вдруге, Зеленський пообіцяв подумати над такою можливістю, і відзначив, що це "буде страшно звучати для моєї сім'ї".

Як скаже народ України. Будь-який президент, який має 10 – 15 – 16 відсотків на початок передвиборчої кампанії – не має права йти в президенти України. Це значить одне – суспільство його не підтримує. Я йду на один термін. Бачу, що робота складна, ніхто спасибі не скаже. Але якщо буде підтримка народу України, я буду про це думати. В мене є чим,

– відповів Зеленський

Важливо! Якби президентські вибори в України відбулися у травні 2020, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% українців. Такі дані наводить соціологічна група "Рейтинг". У квітні 2020 року цей показник був 42,6%. У другому турі виборів його підтримка склала б 75%.

Що обіцяв Зеленський у своїй передвиборчій кампанії

У передвиборчій програмі, яка опублікована на сайті ЦВК, Володимир Зеленський заявляв, що "іду на один термін".

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Це ж він підтвердив і під час дебатів на НСК "Олімпійський" з Петром Порошенком.

"Щодо питання про другий термін. Я казав, що йду на один термін. За 5 років в Україні буде інший президент", – запевнив тоді Зеленський з трибуни.