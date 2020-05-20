Будет страшно звучать, – Зеленский о возможности баллотироваться во второй раз

Президент Украины Владимир Зеленский на этом посту пока один год. Однако он не уверен, что одной каденции ему хватит для того, чтобы выполнить свои обещания. Поэтому готов подумать над тем, чтобы баллотироваться во второй раз.

Во время пресс-конференции Зеленского спросили о том, достаточно ли ему одной каденции, чтобы выполнить свои обещания. Об этом сообщает 24 канал.

К слову Пресс-конференция Зеленского: главные тезисы и интересные моменты

"Мне, честно говоря, одной не хватит", – ответил Зеленский.

На уточняющий вопрос о том, готов ли он будет баллотироваться во второй раз, Зеленский пообещал подумать над такой возможностью, и отметил, что это "будет страшно звучать для моей семьи".

Как скажет народ Украины. Любой президент, который имеет 10 – 15 – 16 процентов в начале предвыборной кампании, – не имеет права идти в президенты Украины. Это значит одно – общество его не поддерживает. Я иду на один срок. Вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет поддержка народа Украины, я буду об этом думать. У меня есть чем,

– ответил Зеленский.

Важно! Если бы президентские выборы в Украине проходили в мае 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3% украинцев. Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг". В апреле 2020 года этот показатель был 42,6%.

Что обещал Зеленский в своей предвыборной кампании

В предвыборной программе, опубликованной на сайте ЦИК, Владимир Зеленский заявлял, что "иду на один срок".

Это он подтвердил и во время дебатов на НСК "Олимпийский" с Петром Порошенко.

"По вопросу про второй срок. Я говорил, что иду на один срок. Через 5 лет в Украине будет другой президент", – заверил тогда Зеленский с трибуны.