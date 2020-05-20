Зеленський розповів, чим відрізняється від Порошенка

У президента Володимира Зеленського на пресконференції 20 травня виникла тривала дискусія з журналісткою щодо того, чим глава держави відрізняється від попередника Петра Порошенка. Зрештою, президент дав відповідь на питання.

"Народ України мене обрав і шкодувати чи не шкодувати може тільки народ України. Про статистику ми поговорили і вибір народу, їхні висновки мені зрозумілі. Якби я не балотувався, президентом став би пан Петро Порошенко", – сказав Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Після цього глава держави поставив запитання журналістці як громадянці, що для неї краще – Порошенко на другий термін президентства чи "Зеленський такий, яким він є?" На це журналістка відповіла, що народ країни дасть відповідь на наступних виборах. При цьому попросила президента "серцем та одним реченням" відповісти, чим він відрізняється від Порошенка.

Зеленський відповів, чим відрізняється від Порошенка

"Я серцем завжди відповідаю. Я всім відрізняюся від Порошенка – як фізіологічно і як президент. Я – чесна, порядна людина, яка справді хворіє цією країною. Я справді, може, не так гарно спілкуюся українською мовою, як президент Порошенко, але я такий, як я є", – відповів Зеленський.

Він додав, що поважає цю країну, її громадян, українську мову, кожного, "і саме так я працюю".

Дивіться відео, де Зеленський порівнює себе з Порошенком:

Зауважимо, що згідно з результатами соцопитувань, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то за Зеленського проголосували б 39,3% українців, а за Порошенка – 13,3%.