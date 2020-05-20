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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко

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Зеленський розповів, чим відрізняється від Порошенка
Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко / Getty Images

У президента Владимира Зеленского на пресс-конференции 20 мая возникла длительная дискуссия с журналисткой по поводу того, чем глава государства отличается от предшественника Петра Порошенко. Наконец, президент дал ответ на вопрос.

"Меня избрал народ Украины и жалеть или не жалеть может только народ Украины. О статистике мы поговорили и выбор народа, их выводы мне понятны. Если бы я не баллотировался, президентом стал бы господин Петр Порошенко", – сказал Зеленский, сообщает 24 канал.

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После этого глава государства поставил вопрос журналистке как гражданке, что для нее лучше – Порошенко на второй срок президентства или "Зеленский такой, какой он есть?" На это журналистка ответила, что народ страны даст ответ на следующих выборах. При этом попросила президента "сердцем и одним предложением" ответить, чем он отличается от Порошенко.

Зеленский ответил, чем отличается от Порошенко

"Я сердцем всегда отвечаю. Я всем отличаюсь от Порошенко – как физиологически и как президент. Я – честный, порядочный человек, который действительно болеет этой страной. Я действительно, может, не так хорошо общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко, но я такой как я есть", – ответил Зеленский.

Он добавил, что уважает эту страну, ее граждан, украинский язык, каждого, "и именно так я работаю".

Смотрите видео, где Зеленский сравнивает себя с Порошенко:

Заметим, что, согласно результатам соцопросов, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то за Зеленского проголосовали 39,3% украинцев, а за Порошенко – 13,3%.

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Президент Украины Петр Порошенко
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