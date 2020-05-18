Три четверти украинцев не доверяют Порошенко

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3% украинцев. Лидер ОПЗЖ Юрий Бойко отодвинул пятого президента на третье место, получив поддержку 13,9%. Тогда как Петр Порошенко остался бы с результатом в 13,3%.

Свежие рейтинги украинских политиков

Кого бы украинцы выбрали президентом сегодня

Почти как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко. Об этом свидетельствуют новые результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг".

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Уровень доверия к политикам

Среди украинских политиков украинцы больше всего доверяют действующему президенту. Ко всем остальным политикам заметно преобладает недоверие. Больше всего украинцы не доверяют пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Владимир Зеленский – 57% доверия и 37% недоверия;

Дмитрий Разумков – 25% доверия и 33% недоверия;

Денис Шмыгаль – 14% доверия и 39% недоверия;

Юрий Бойко – 25% доверия и 57% недоверия;

Святослав Вакарчук – 24% доверия и 61% недоверия;

Юлия Тимошенко – 22% доверия и 72% недоверия;

Петр Порошенко – 20% доверия и 76% недоверия.

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Оценка года президентства Зеленского

Треть опрошенных оценивают первый год правления президента Зеленского на отлично или хорошо, почти 40% – удовлетворительно, примерно треть – неудовлетворительно или ужасно.

Самые плохие оценки Зеленскому дали респонденты Востока, жители городов, более старшие опрошенные, избиратели Порошенко и Бойко. В то же время, молодежь, жители Юга, Центра и Запада дали относительно лучшие оценки.

Достижения и провалы Зеленского: мнение украинцев

Хорошо: освобождение пленных и заложников, а также борьба с коронавирусом.

Средне: объединение страны, международная политика, укрепление обороноспособности, социальная защита населения, обновления кадров во власти, реформирование образования.

Плохо: уменьшение влияния олигархов на политику, земельная и медицинская реформы, борьба с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня на Донбассе.

Вы можете сравнить новые данные со старыми рейтингами президента за разные периоды.



Отношение украинцев к Зеленскому / Инфографика 24 канала