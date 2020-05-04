Почему рейтинг Зеленского упал: объяснение политолога

В Киевском международном институте социологии провели опрос и оказалось, что если бы выборы в парламент состоялись в апреле, за "Слуг народа" проголосовали бы 32%. А в первом туре президентских выборов за Зеленского отдали бы свой голос 43% тех, кто определился. О том, что влияет на рейтинг – читайте дальше.

Однако такие результаты опроса не удивили, это вполне ожидаемые цифры. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Тарас Семенюк.

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По его словам, рейтинг измеряется не результатами первого тура, а второго. Если раньше у Зеленского было 74% поддержки граждан, сейчас мы видим 42%. Однако он сохраняет так называемый ядерный электорат, который всегда будет его поддерживать.

Стоит помнить, что рейтинг Зеленского не падает, но медленно сползает вниз. Это не повод для радости – это сигнал для власти, что нужно мобилизоваться и исправлять допущенные ошибки,

– считает Семенюк.

По его мнению, на рейтинг влияют коррупционные скандалы в ближайшем окружении президента Украины. Кроме этого, еще не проводили опрос после скандала, связанным с гуманитарной помощью самолета "Мрия".

"Каждый такой коррупционный сигнал будет подтачивать рейтинг Зеленского, если он не будет реагировать на это и не проводит воспитательную работу и работу над ошибками в своей партии, тогда падение может быть стремительным", – отметил Семенюк.

Что известно о грузе самолета "Мрия"

Недавно самолет "Мрия" доставил в Украину большой медицинский груз из Китая. Оказалось, что маски из этого рейса, который может войти в историю как рекордный по объему, продаются в торговой сети "Эпицентр".

Нардеп Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам с предложением покупать медицинские товары у его компании "Эпицентр К". Копию этого письма опубликовало издание "Украинская правда". В письме отмечалось, что средства защиты доставил самолет "Мрия".

Проблема в том, что "Эпицентр" принадлежит семье Александра и Галины Гереги. Александр Герега является нардепом, и по закону "О предотвращении коррупции" не может заниматься коммерческой деятельностью – в частности, просить служащих покупать что-то на своем предприятии и влиять на госзакупки.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко прокомментировал ситуацию и рассказал в комментарии "Украинской правде", что "Мечта" переправляла не только гуманитарный груз, но и коммерческий. За рейс, который к слову, стоил до одного миллиона долларов, заплатили не из государственного бюджета, а за средства предпринимателей. Соответственно, поэтому часть груза и была коммерческого назначения.

Политолог надеется, что в команде Зеленского осознают все эти проблемы и должны реагировать из-за отставки или отстранения от работы тех лиц, которые связаны со скандалами.



Какие партии прошли бы в Раду сейчас / Инфографика 24 канала