Рейтинг Зеленського не падає, а сповзає донизу, – політолог назвав причини

У Київському міжнародному інституті соціології провели опитування і виявилось, що якби вибори до парламенту відбулись у квітні, за "Слуг народу" проголосували б 32%. Про те, що впливає на рейтинг – читайте далі.

Проте такі результати опитування не здивували, це цілком очікувані цифри. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Тарас Семенюк.

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За його словами, рейтинг вимірюється не результатами першого туру, а другого. Якщо раніше у Зеленського було 74% підтримки громадян, зараз ми бачимо 32%. Проте він зберігає так званий ядерний електорат, який завжди буде його підтримувати.

Варто пам'ятати, що рейтинг Зеленського не падає, але повільно сповзає донизу. Це не привід для радощів – це сигнал для влади, що потрібно мобілізуватись і виправляти допущені помилки,

– вважає Семенюк.

На його думку, на рейтинг найбільше впливають корупційні скандали в найближчому оточенні президента України. Крім цього, ще не проводили опитування після скандалу, пов'язаним з гуманітарною допомогою літака "Мрія".

"Кожен такий корупційний сигнал буде підточувати рейтинг Зеленського, якщо він не реагуватиме на це і не проводить виховну роботу і роботу над помилками у своїй партії, тоді падіння може бути стрімким", – зазначив Семенюк.

Що відомо про вантаж літака "Мрія"

Нещодавно літак "Мрія" доставив до України великий медичний вантаж з Китаю. Виявилося, що маски з цього рейсу, який може увійти в історію як рекордний за обсягом, продаються у торговій мережі "Епіцентр".

Нардеп Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам з пропозицією купувати медичні товари у його компанії "Епіцентр К". Копію цього листа опублікувало видання "Українська правда". У листі зазначалося, що засоби захисту доставив літак "Мрія".

Проблема в тому, що "Епіцентр" належить родині Олександра та Галини Гереги. Олександр Герега є нардепом, і за законом "Про запобігання корупції" не може займатися комерційною діяльністю – зокрема, просити службовців купувати щось на своєму підприємстві і впливати на держзакупівлі.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко прокоментував ситуацію і розповів у коментарі "Українській правді", що "Мрія" переправляла не лише гуманітарний вантаж, а і комерційний. За рейс, який до слова, коштував до одного мільйона доларів, заплатили не із державного бюджету, а за кошти підприємців. Відповідно, тому частина вантажу і була комерційного призначення.

Політолог сподівається, що у команді Зеленського усвідомлюють всі ці проблеми і повинні реагувати через відставки або відсторонення від роботи тих осіб, які пов'язані зі скандалами.



Які партії пройшли б у Раду зараз / Інфографіка 24 каналу