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Три чверті українців не довіряють Порошенку

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Скільки українців довіряють президенту
Скільки українців довіряють президенту / ua.today

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% українців. Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко відсунув п'ятого президента на третє місце, здобувши підтримку 13,9%. Тоді як Петро Порошенко залишився б з результатом у 13,3%.

Свіжі рейтинги українських політиків

Кого б українці обрали президентом сьогодні

Майже як і рік тому, якби у другий тур сьогодні вийшли Зеленський та Порошенко, то 75% серед виборців підтримали б чинного президента. Подібні результати були б і у випадку виходу до другого туру Бойка та Тимошенко. Про це свідчать нові результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

До теми Скільки українців проголосували б за Зеленського зараз: рейтинг КМІС

Рівень довіри до політиків

Серед українських політиків українці найбільше довіряють чинному президенту. До усіх інших політиків помітно переважає недовіра. Найбільше українці не довіряють п'ятому президенту України Петру Порошенку.

  • Володимир Зеленський – 57% довіри та 37% недовіри;
  • Дмитро Разумков – 25% довіри та 33% недовіри;
  • Денис Шмигаль – 14% довіри та 39% недовіри;
  • Юрій Бойко – 25% довіри та 57% недовіри;
  • Святослав Вакарчук – 24% довіри та 61% недовіри;
  • Юлія Тимошенко – 22% довіри та 72% недовіри;
  • Петро Порошенко – 20% довіри та 76% недовіри.

Цікаво Чому рейтинг Зеленського впав: пояснення політолога

Оцінка року президентства Зеленського

Третина опитаних оцінюють перший рік правління президента Зеленського на відмінно або добре, майже 40% – задовільно, приблизно третина – незадовільно або жахливо.

Гірші оцінки Зеленському дали респонденти Сходу, жителі міст, старше опитані, виборці Порошенка і Бойка. Водночас, молодь, жителі Півдня, Центру та Заходу дали відносно кращі оцінки.

Здобутки та провали Зеленського: думка українців

  • Добре: звільнення полонених і заручників, а також боротьба з коронавірусом.
  • Середньо: об'єднання країни, міжнародна політика, зміцнення обороноздатності, соціальний захист населення, оновлення кадрів у владі, реформування освіти.
  • Погано: зменшення впливу олігархів на політику, земельну і медичну реформи, боротьбу з корупцією, економічний розвиток і припинення вогню на Донбасі.

Ви можете порівняти нові дані зі старими рейтингами президента за різні періоди.

Ставлення українців до Зеленського
Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Новини політики Рейтинги Юрій Бойко Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Володимир Зеленський Денис Шмигаль
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