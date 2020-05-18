Три чверті українців не довіряють Порошенку
Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% українців. Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко відсунув п'ятого президента на третє місце, здобувши підтримку 13,9%. Тоді як Петро Порошенко залишився б з результатом у 13,3%.
Свіжі рейтинги українських політиків
Кого б українці обрали президентом сьогодні
Майже як і рік тому, якби у другий тур сьогодні вийшли Зеленський та Порошенко, то 75% серед виборців підтримали б чинного президента. Подібні результати були б і у випадку виходу до другого туру Бойка та Тимошенко. Про це свідчать нові результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".
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Рівень довіри до політиків
Серед українських політиків українці найбільше довіряють чинному президенту. До усіх інших політиків помітно переважає недовіра. Найбільше українці не довіряють п'ятому президенту України Петру Порошенку.
- Володимир Зеленський – 57% довіри та 37% недовіри;
- Дмитро Разумков – 25% довіри та 33% недовіри;
- Денис Шмигаль – 14% довіри та 39% недовіри;
- Юрій Бойко – 25% довіри та 57% недовіри;
- Святослав Вакарчук – 24% довіри та 61% недовіри;
- Юлія Тимошенко – 22% довіри та 72% недовіри;
- Петро Порошенко – 20% довіри та 76% недовіри.
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Оцінка року президентства Зеленського
Третина опитаних оцінюють перший рік правління президента Зеленського на відмінно або добре, майже 40% – задовільно, приблизно третина – незадовільно або жахливо.
Гірші оцінки Зеленському дали респонденти Сходу, жителі міст, старше опитані, виборці Порошенка і Бойка. Водночас, молодь, жителі Півдня, Центру та Заходу дали відносно кращі оцінки.
Здобутки та провали Зеленського: думка українців
- Добре: звільнення полонених і заручників, а також боротьба з коронавірусом.
- Середньо: об'єднання країни, міжнародна політика, зміцнення обороноздатності, соціальний захист населення, оновлення кадрів у владі, реформування освіти.
- Погано: зменшення впливу олігархів на політику, земельну і медичну реформи, боротьбу з корупцією, економічний розвиток і припинення вогню на Донбасі.
Ви можете порівняти нові дані зі старими рейтингами президента за різні періоди.