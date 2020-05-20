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Аваков – не мій кум, але повинен довести справу Шеремета до кінця, – Зеленський

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Зеленський висловився про Авакова: Аваков – не мій кум, але повинен довести справу Шеремета до кінця
Зеленський висловився про Авакова: Аваков – не мій кум, але повинен довести справу Шеремета до кінця / gordonua.com/ukr

Президент Володимир Зеленський назвав голову МВС Арсена Авакова потужним міністром. Глава держави при цьому заявив про "складну ситуацію" і сказав, що на сьогодні відповідальність Авакова – справа про вбивство журналіста Павла Шеремета.

"З приводу Арсена Борисовича Авакова. Він не є моїм кумом, не є моїм близьким товаришем, навпаки у нього є близькі товариші, з якими я точно не товаришую", – заявив Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Чи потужний він міністр – так. Чи складана у нас зараз ситуація? Вважаю, так. Але його сьогоднішня відповідальність – справа Шеремета, він почав цю справу, він повинен довести її до кінця,
– наголосив глава держави.

Він додав, що всі, хто вбив Шеремета, мають бути покарані.

"В іншому разі буде, як… Не хочу продовжувати", – додав з усмішкою президент.

Що відомо про Арсена Авакова на посаді голови МВС

  • Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ у 2014 році і передбачалося, що тимчасово.
  • Тоді очолити МВС Авакову запропонував Арсеній Яценюк під час формування свого першого уряду.
  • Аваков спершу відмовлявся, мовляв, де він, а де міліція. Проте потім погодився і став міністром.
  • Попри тимчасовість, Аваков – єдиний із першого постмайданного уряду, хто пережив на посаді і Яценюка, і Володимира Гройсмана, і загалом усю післямайданну владу.
  • Через 5,5 року після свого першого призначення Аваков знову став міністром – знову тимчасовим. Це відбулося вже за президентства Зеленського і Аваков перебуває на посаді й досі, попри численні критику і невдоволення суспільства.
Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет
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