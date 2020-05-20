Аваков – не мій кум, але повинен довести справу Шеремета до кінця, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав голову МВС Арсена Авакова потужним міністром. Глава держави при цьому заявив про "складну ситуацію" і сказав, що на сьогодні відповідальність Авакова – справа про вбивство журналіста Павла Шеремета.

"З приводу Арсена Борисовича Авакова. Він не є моїм кумом, не є моїм близьким товаришем, навпаки у нього є близькі товариші, з якими я точно не товаришую", – заявив Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Чи потужний він міністр – так. Чи складана у нас зараз ситуація? Вважаю, так. Але його сьогоднішня відповідальність – справа Шеремета, він почав цю справу, він повинен довести її до кінця,

– наголосив глава держави.

Він додав, що всі, хто вбив Шеремета, мають бути покарані.

"В іншому разі буде, як… Не хочу продовжувати", – додав з усмішкою президент.

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