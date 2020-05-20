Аваков – не мой кум, но должен довести дело Шеремета до конца, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал главу МВД Арсена Авакова мощным министром. Глава государства при этом заявил о "сложной ситуации" и сказал, что на сегодня ответственность Авакова – дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.
"По поводу Арсена Борисовича Авакова. Он не является моим кумом, не является моим близким товарищем, наоборот у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу", – заявил Зеленский, сообщает 24 канал.
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Мощный ли он министр – да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Считаю, да. Но его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета, он начал это дело, он должен довести его до конца,
– подчеркнул глава государства.
Он добавил, что все, кто убил Шеремета, должны быть наказаны.
"В противном случае будет, как... Не хочу продолжать", – добавил с улыбкой президент.
Что известно об Арсене Авакове на посту главы МВД
- Арсен Аваков стал министром внутренних дел в 2014 году и предполагалось, что временно.
- Тогда возглавить МВД Авакову предложил Арсений Яценюк во время формирования своего первого правительства.
- Аваков сначала отказывался, мол, где он, а где милиция. Однако потом согласился и стал министром.
- Несмотря на временность, Аваков – единственный из первого постмайданного правительства, кто пережил на посту и Яценюка, и Владимира Гройсмана, и в целом всю послемайданную власть.
- Через 5,5 года после своего первого назначения Аваков снова стал министром – снова временным. Это произошло уже при президентстве Зеленского и Аваков находится на посту и до сих пор, несмотря на многочисленные критику и недовольство общества.