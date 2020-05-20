Аваков – не мой кум, но должен довести дело Шеремета до конца, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал главу МВД Арсена Авакова мощным министром. Глава государства при этом заявил о "сложной ситуации" и сказал, что на сегодня ответственность Авакова – дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"По поводу Арсена Борисовича Авакова. Он не является моим кумом, не является моим близким товарищем, наоборот у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу", – заявил Зеленский, сообщает 24 канал.

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Мощный ли он министр – да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Считаю, да. Но его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета, он начал это дело, он должен довести его до конца,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что все, кто убил Шеремета, должны быть наказаны.

"В противном случае будет, как... Не хочу продолжать", – добавил с улыбкой президент.

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