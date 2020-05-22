"Дірка від бублика": кому вигідний злив плівок Порошенка і що з ним не так

Днями позафракційний народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив плівки, на яких начебто записані розмови п’ятого президента України Петра Порошенка з віцепрезидентом США Джо Байденом та очільником Держдепу Джоном Керрі.

Проте всіх фігурантів Деркач називає не прямо, а "люди з голосами Порошенка та Байдена". Тобто автентичність записів не встановлена, однак їх уже, за словами нардепа, надіслали у держоргани США. Також він закликав розслідувати "виявлені злочини" і чинну українську владу.

Про неправду у скандальних записах, кому було вигідно оприлюднювати їх зараз та як це може вплинути на українсько-американські відносини – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Реакція сторін

П’ятий президент України Петро Порошенко назвав це "початком масштабної спецоперації проти України" з боку Росії:

Через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України США… Зруйнувати її на фоні непередбачуваного результату виборів означає істотно послабити Україну у нашій протидії набагато сильнішому ворогу. Проросійські провокатори прагнуть залишити нас сам-на-сам із Кремлем.

Крім того, Порошенко зазначив, що записи є сфабрикованими. А пресконференція президента Володимира Зеленського "породила обґрунтовану підозру, що до цієї спецоперації причетний Офіс Президента України".

"Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві (Андрій Деркач, – 24), – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного Президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію", – додав Порошенко.

Дивіться звернення Порошенка щодо записів: відео

У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена назвали записи "повністю відредагованими", передає The Washington Post. Крім того, оприлюднення записів вважають продовженням російських зусиль щодо дискредитації політика: "Вони дуже сильно відредагували їх, але це – не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу".

Ексзаступниця голови Верховної Ради, очільниця партії "Самопоміч" Оксана Сироїд також спростовує зазначену у "записах" інформацію про нібито вплив та фінансування фракції з боку США:

Якби "Самопоміч" отримувала гроші від когось, то ми були б залежні і слухняні. Ми якраз і мали свою позицію через те, що не мали фінансової залежності ні від кого,

– запевняє Сироїд.

Вона пояснює, що фракція користувалася або власними членськими внесками, або доброчинними внесками, або державним фінансуванням, яке ми мали впродовж цього часу. За робочі поїздки до США сплачувала громадська організація.

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Що стосується тез з запису про те, що фракція нібито не хотіла голосувати за кандидатуру Наталії Яресько на посаду прем’єр-міністра, то, за словами Оксани Сироїд, "Самопоміч" справді не мала наміру цього робити і говорили це їй: "Нічого особистого, просто ми вийшли з коаліції і не мали наміру входити в нову коаліцію. З усією повагою до пані Яресько, ми розуміли, що все одно Порошенко буде впливати на всі рішення. Тому це була наша чесна позиція".

Але її не обрали, за словами ексзаступниці голови ВРУ, не тому, що цього не хотіла фракція, а тому що цього не хотів сам Порошенко.

Кому це може бути вигідно зараз?

▻ Кремль

Першим записи розмов поширив телеканал "112 Україна", який пов'язують із Віктором Медведчуком – депутатом ОПЗЖ та кумом президента Росії Володимира Путіна.

Під час оприлюднення плівок на пресконференції, Андрій Деркач власними коментарями супроводжує уривки розмов між Порошенком та високопосадовцями США. Нардеп зачитує їх із аркуша паперу і значна кількість його тез явно перегукується з антиукраїнською пропагандою наших східних сусідів. Зокрема, що стосується Євромайдану та відносин України та США.

Експерти вважають, що витік організувала Росія / Фото Getty Images

Саме тому висновок про першу зацікавлену сторону видається очевидним, що і підтверджує низка фахівців.

Так, за словами Оксани Сироїд, очевидним вигодонабувачем тут є Росія і всі проросійські сили в Україні.

А оприлюднення та інтерпретація записів має дві мети:

вчергове посварити Україну зі Штатами, зробити її "токсичною" для США та ще більше натягнути стосунки між державами.

РФ фактично від часів незалежності намагається знецінити спроможність України, як такої. І для цього використовується декілька ключових тез. Зокрема, знецінення Революції Гідності і ветеранського руху, "неспроможність" вибрати нормальну владу і те, що Україна, як неодноразово говорить Деркач, "перебуває під зовнішнім управлінням". Це навіть не пропаганда, а чітке виконання російського завдання.

▻ Деякі українські політичні сили

На думку Оксани Сироїд, вигодонабувачі є і в Україні. І для того, щоб їх ідентифікувати, треба дати відповіді на низку запитань.

Звідки взялася ця інформація? Якщо записи є правдивими, то велися вони з кабінету Порошенка. Хто ж їх вів? Або сам Петро Порошенко (тоді питання – навіщо і хто їх віддав, кому і з якою метою). Або хтось інший. Тоді виходить, що кабінет президента прослуховується, а це виглядає дуже дивно,

– аналізує ексзаступниця голови ВРУ.

Політолог Сергій Таран також серед сторін, яка першою отримує вигоду від публікації "розмов", називає Кремль. А другою стороною, за його словами, є деякі представники нинішньої влади – вони не обов’язково причетні до "зливу", але щонайменше поінформовані про нього:

"У цій ситуації отримуємо нібито доказ "злочинної діяльності" попередньої влади і зручний майданчик для критики попередників. Хоча, якщо послухати плівки, там нічого дуже страшного немає. Просто йдеться про співробітництво зі США, як воно є, жодних особливих секретів. Але це лише частково може бути виграш Зеленського й нинішньої влади".

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Експерт пояснює 24 каналу: найбільша проблема – це навіть не російська риторика, а те, що тим самим українська влада по суті добровільно втягується у внутрішню американську політику напередодні президентських виборів США. Це – погано, оскільки "знищує рештки двопартійної підтримки України" з боку Сполучених Штатів – нашого важливого партнера:

Стратегічно Україна від цього програє. Програє українська влада. Але в мене складається враження після пресконференції президента, що вони самі це не до кінця розуміють. Правильною позицією було б просто дистанціюватися.

Так, за словами експерта, Зеленський по суті анонсував наступні зливи інформації. Йдеться про тезу, що це – "лише перші дзвіночки". Це може наштовхнути на думку, що він – в курсі того, що відбувається, і, щонайменше, поінформований про те, що будуть наступні витоки інформації. Виникає питання: звідки він це знає?

Офіс генпрокурора відкрив справу через "плівки Порошенка". Президент України Володимир Зеленський на пресконференції зазначив, що, на його думку, цю справу можуть інкримінувати як державну зраду. Крім того, він додав, що "плівки Порошенка" – це не останній тривожний дзвінок, який почують українці.

Директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов вважає, що річна пресконференція Володимира Зеленського – саме та подія, під яку підводилося оприлюднення цього так званого компромату:

"Для того, щоб мінімізувати вплив раніше оприлюдненого компромату, який стосувався Андрія Єрмака. Тобто сьогодні ключові питання – "питання плівок №1" – це не "плівки Єрмака", а "плівки Байдена" умовні. Таким способом хотіли перемкнути увагу і показати людям: або ми будемо розслідувати все, або будемо робити вигляд і власне ні того, ні того розслідувати не будемо."

Команді Зеленського "на руку" оприлюднення записів / Фото Getty Images

Експерт також схильний до думки, що команда чинної влади не є організатором оприлюднення плівок, однак вони можуть бути використані ними у власних інтересах:

"Будь-яка активність з боку Зеленського по суті означає втручання в виборчий процес США. А, після відомих записів розмови Трампа і Зеленського, не хотілося б, я переконаний, команді президента знову повертатися до цієї ситуації".

▻ Республіканці (у контексті виборів президента США)

Напередодні оприлюднення скандальних записів стало відомо, що Байден випереджає Трампа у передвиборчих рейтингах. А вся ця історія не демонструє кандидата від демократів з позитивного боку. Проте експерти запевняють: на рівень підтримки його це, швидше за все, ніяк не вплине – виборці Байдена були готові до подібних "зливів".

Як пояснив сайту 24 каналу експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко, швидше за все, це якраз і пов'язано з виборами у США. Однак немає підстав вважати, що це було організовано американською стороною чи є "помстою" Трампа за опубліковану восени розмову з Зеленським.

Інтерес Трампа до подій в Україні і до того, як це можна використати у передвиборчих змаганнях, нікуди не дінеться. І вони спробують ситуацією скористатися – вона кидає тінь на Байдена. Але, я думаю, якогось суттєвого значення на перебіг перегонів це мати не буде,

– резюмував експерт.

Можливий вплив на відносини України та США

Це – другий гучний скандал, пов’язаний зі "зливом" записів розмов високопосадовців Україна та США. Минулого разу це стосувалося розмови Зеленського та Трампа і завершилося, як ми знаємо, процедурою імпічменту для останнього. Однак суттєво на відносини держав це не вплинуло. Чого варто очікувати у цій ситуації?

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Оксана Сироїд зазначила, що це все не розраховано на прямий вплив. А передусім на те, щоб підпсувати відносини між Україною та США:

Росія чітко працює в тому напрямку, щоб зробити Україну і все, що пов'язано з Україною, "токсичним". Цю мету Кремль переслідує не менше, ніж прямий інтерес на виборах у Штатах. Через те і "притягуються за вуха" всі ці моменти. Я думаю, якби справді були якісь відверті домовленості, то про них ми б чули раніше.

На можливому руйнуванні двопартійної підтримки США наголошує і Сергій Таран. За його словами, це може статися передусім тому, що українська влада, замість того, щоб абстрагуватися від цієї ситуації, продовжує її погіршувати. Наприклад, відкриваючи справи, тим самим втручаючись у внутрішню політику США.

"Раніше слово Україна і в демократів, і в республіканців викликало лише позитивні асоціації. Оце є двопартійна підтримка. Після скандалу з імпічментом і зараз ми отримуємо слово Україна, яке звучить неоднозначно в американській політиці. І сприймається не як сигнал до підтримки, а як сигнал, щоб посваритися між собою. Кому це потрібно? Точно не нам", – пояснив Сергій Таран.

Чи зміняться відносини між країнами? / Фото Офіс президента України

Микола Капітоненко своєю чергою називає це, навпаки, "симптомом" – тобто ми можемо за такими епізодами бачити і робити висновки про те, якими насправді є ці відносини: "Те, що ми називаємо стратегічним партнерством, більшою мірою виглядає як інструментальний підхід Вашингтона: використання України як інструмента – як у зовнішній політиці, так зараз і додався внутрішній вимір". Жодних змін, за словами експерта, очікувати не варто.

Справа Приватбанку та Байден – чи справді є зв’язок?

Згадується в плівках і про те, що націоналізація Приватбанку теж нібито була побажанням Штатів. Деркач інтерпретує це так: "Коломойський – "заноза в дупі" Порошенка і Байдена. Він заважав їхнім схемам, не давав "віджимати" Приватбанк та "1+1".

Оприлюднення цього компромату фактично співпало з появою інформації про активізацію справ проти Коломойського у США, пов’язаних з відмиванням грошей. Тому Андрій Юсов зазначає: безумовно, для олігарха зараз такий компромат може теоретично мати функцію захисту. Нібито його переслідують або через якісь внутрішні американські конфлікти, або навіть через політичну позицію.

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Проте, за словами експерта, навряд чи слід говорити про те, що Коломойський або Приватбанк міг заважати США чи Байдену. Адже не тільки у Штатах, а й у фінансовому середовищі Європи вже зазначали, що націоналізація Приватбанку була вимушеним і правильним кроком. І питання тільки в тому, як повернути гроші, які втратила Україна через таку недоброчесну поведінку попередніх власників Приватбанку.

Відставка Шокіна та призначення Луценка: що не так з тезами Деркача

Віктор Шокін обіймав посаду генпрокурора з лютого 2015 року до квітня 2016-го.

Шокіна неодноразово критикували за бездіяльність в Україні, про це говорив і Джо Байден. Зокрема, у січні 2018 року на дискусійній панелі Ради міжнародних відносин у Вашингтоні він розповів, що вимагав його звільнити. І на оприлюднених записах політики обговорювали відставку Шокіна – цього нібито хотів Байден і Порошенко виконав таке побажання.

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Ексзаступниця голови ВРУ Оксана Сироїд розповідає: тези Деркача про те, що Байден нібито ініціював відставку Шокіна – не є правдою. Генпрокурора вимагала звільнити фактично вся "постмайданна" громадськість через його бездіяльність, зокрема стосовно "справ Майдану" та президента-втікача Януковича і його команди. Й вимоги щодо цього йшли зсередини країни.

Я була присутня щонайменше на двох зустрічах з Байденом, де про це говорили представники громадських організацій. Вони зверталися до Байдена з проханням використати зміну прокурора, як одну з умов надання допомоги Україні,

– зазначила Оксана Сироїд.

Паралельно, за словами ексзаступниці голови ВРУ, був інтерес і в Юрія Луценка – він фактично не приховував з 2015 року, що хоче стати генпрокурором. Саме тоді почали працювати над тим, щоб змінити закон про прокуратуру і згодом стало зрозуміло, що все це робиться під одну людину – генпрокурора, нарощуються його повноваження: "Цей законопроект був вульгарним і через те його ніхто не хотів голосувати".

"Тому я не вірю, коли нібито Порошенко в цій телефонній розмові каже, що робив це для Байдена. Це більше року робилося для Луценка. Просто цього не було видно назовні. А люди це все сприймають, як дань, і не мають наміру перевіряти інформацію. Вони почули, що Байден це зробив і повірили на основі однієї його фрази про "сучого сина", – розповідає Оксана Сироїд.

Відставки Шокіна вимагали передусім в Україні / Фото AFP

І Шокін так довго перебував на посаді, попри критику за бездіяльність, за словами Оксани Сироїд, саме через бажання Порошенка: "Він не давав його звільнити, а зробив це, зрештою, тому що прийняв таке рішення сам і рівно тоді, коли захотів".

"Я проти того, щоб ми в будь-який спосіб втручалися в американський внутрішній політичний процес. Єдине, що мене сердить, – це те, що ми не аналізуємо фактів. Я не знаю достеменно, про що говорив Байден із Порошенком. Але я знаю факти, які, як на мене, є важливі і це правильно – їх озвучувати", – зазначає ексзаступниця голови ВРУ.

Вона додала: озвучення реальної інформації зараз, передусім, в інтересах України – інакше Росія просто використає нас, як інструмент.