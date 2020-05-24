Как скандал с пленками Порошенко повлияет на отношения Украины и США: объяснения экспертов

История с "пленками Порошенко" стала вторым за последний год громким скандалом, связанным со "сливом" разговоров высоких должностных лиц Украины и США. И, если первая утечка стала проблемной для американского президента, но фактически не повлияла на отношения между государствами, то чего ожидать сейчас?

Сайт 24 канала спросил об этом специалистов. И большинство из них сходятся на мнении, что изменения возможны, но в том случае, если Украина вмешается во внутренние дела Штатов.

Как меняется ситуация

Детали Кому выгоден слив пленок Порошенко и что с ним не так

В частности, о возможном разрушении двухпартийной поддержки США в этом контексте говорит политолог Сергей Таран. По его словам, отношения могут ухудшиться прежде всего потому, что украинская власть, вместо того, чтобы абстрагироваться от этой ситуации, продолжает ее усложнять. Например, открывая дела, чем вмешивается во внутреннюю политику США.

По словам эксперта, ранее слово Украина и у демократов, и у республиканцев вызвало лишь положительные ассоциации. Однако ситуация начинает меняться не к лучшему.

После скандала с импичментом и сейчас мы получаем слово Украина, которое звучит неоднозначно в американской политике. И воспринимается не как сигнал к поддержке, а как сигнал, чтобы поссориться между собой. Кому это нужно? Точно не нам,

– пояснил Сергей Таран.

Как используют Украину

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко в свою очередь называет это, наоборот, "симптомом" – то есть мы можем по таким эпизодам делать выводы о том, каковы на самом деле эти отношения: "То, что мы называем стратегическим партнерством, в большей степени выглядит как инструментальный подход Вашингтона: использование Украины как инструмента – как во внешней политике, так сейчас и добавилось внутреннее измерение". Поэтому никаких изменений, по словам эксперта, ожидать не стоит.

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Директор Школы ответственной политики Андрей Юсов также склонен к мысли, что вряд ли что-то изменится. Однако, лишь при условии, если президент Зеленский и его команда не будут занимать резкую позицию – или в поддержку Трампа и резкое осуждение Байдена, или, наоборот, на поддержку последнего.

Скорее всего, между Украиной и США будет сохраняться довольно "тихая" сотрудничество: с одной стороны, есть какие-то программы поддержки, с другой – Трамп полноценно не расценивает Украину как ключевого партнера,

– говорит эксперт.

Он добавил, что изменения в отношениях между государствами возможны только после американских выборов, в зависимости от результата. К слову, как раз накануне обнародования скандальных записей стало известно, что Джо Байден опережает Дональда Трампа в предвыборных рейтингах.

И, конечно, вся эта история не демонстрирует кандидата от демократов с положительной стороны. Однако эксперты и здесь уверяют: на уровень поддержки его это, скорее всего, никоим образом не повлияет – избиратели Байдена были готовы к подобным "сливам". Хотя команда Трампа, с большой вероятностью, осуществит попытки использовать эту ситуацию в свою пользу.