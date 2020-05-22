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Вимагала постмайданна спільнота: чому Байден не міг бути ініціатором відставки Шокіна

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Віктор Шокін
Віктор Шокін / Фото AFP

Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора почати розслідування в справі про можливе втручання Джо Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна – про це йшлося в оприлюднених "плівках Порошенка".

Віктор Шокін обіймав посаду генпрокурора з лютого 2015 року до квітня 2016-го і його критикували за бездіяльність в Україні. Антикорупційні активісти, міжнародні організації та уряди інших країн почали закидати йому те, що він робить недостатньо для боротьби з корупцією. Українці виходили на мітинги за його звільнення.

Джо Байден насправді теж про це говорив. Чи справді це було бажання передусім віцепрезидента США – у матеріалі 24 каналу

Зокрема у січні 2018 року на дискусійній панелі Ради міжнародних відносин у Вашингтоні Байден розповів, як у 2016 році вимагав звільнити генпрокурора:

Я їм (українським високопосадовцям, – 24) сказав: ми не надамо вам мільярд доларів... Я глянув на них і сказав: я їду через 6 годин, і якщо вашого генпрокурора не звільнять до того часу, ви не отримаєте грошей. Сучий син! І його звільнили. І поставили того, хто на той час підходив.

І на оприлюднених Деркачем записах політики обговорювали відставку Шокіна – цього нібито хотів Байден і Порошенко виконав таке побажання.

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Майдан вимагав звільнити

Однак, як розповіла у коментарі сайту 24 каналу ексзаступниця голови ВРУ Оксана Сироїд, тези Деркача про те, що Байден нібито ініціював відставку Шокіна не є правдою. Генпрокурора вимагала звільнити фактично вся "постмайданна" громадськість через його бездіяльність, зокрема стосовно "справ Майдану" та президента-втікача Януковича і його команди. Й вимоги щодо цього йшли зсередини країни.

Я була присутня щонайменше на двох зустрічах з Байденом, де про це говорили представники громадських організацій. Вони зверталися до Байдена з проханням використати зміну прокурора, як одну з умов надання допомоги Україні,
– зазначила Оксана Сироїд.

Паралельно, за словами ексзаступниці голови ВРУ, був інтерес і в Юрія Луценка – він фактично не приховував з 2015 року, що хоче стати генпрокурором. Саме тоді почали працювати над тим, щоб змінити закон про прокуратуру і згодом стало зрозуміло, що все це робиться під одну людину – генпрокурора, нарощуються його повноваження: "Цей законопроект був вульгарним і через те його ніхто не хотів голосувати".

"Тому я не вірю, коли нібито Порошенко в цій телефонній розмові каже, що робив це для Байдена. Це більше року робилося для Луценка. Просто цього не було видно назовні. А люди це все сприймають, як дань, і не мають наміру перевіряти інформацію. Вони почули, що Байден це зробив і повірили на основі однієї його фрази про "сучого сина", – розповідає Оксана Сироїд.

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"Я проти того, щоб ми в будь-який спосіб втручалися в американський внутрішній політичний процес. Єдине, що мене сердить, – це те, що ми не аналізуємо фактів. Я не знаю достеменно, про що говорив Байден із Порошенком. Але я знаю факти, які, як на мене, є важливі і це правильно – їх озвучувати", – зазначає ексзаступниця голови ВРУ.

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Віктор Шокін / Фото DPA

Справа Burisma

Як розповідав адвокат Віталій Титич у ефірі Радіо НВ, Шокін створив спеціальний підрозділ – Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, діями якого керували близькі до перших осіб держави люди. За каденції Шокіна у цьому підрозділі були зосереджені кримінальні провадження стосовно найбільших корупційних схем, жодна з яких не була реально доведена до суду.

Тому, за словами експерта, навіть якщо Байден-старший і мав на меті захистити бізнес-інтереси свого сина в Україні, коли наполягав на звільненні Шокіна, то діяв він абсолютно правомірно – підстави для звинувачень генпрокурора мав.

Сам Шокін раніше говорив американським медіа, що вважає, що його звільнили, оскільки він розслідував справу Burisma, пише The Washington Post. Так, ексгенпрокурор пояснював: якби йому дозволили залишатися на роботі, він би поставив під сумнів кваліфікацію Гантера Байдена, який був членом ради директорів компанії. На думку Шокіна, "ця людина не мала досвіду роботи в Україні чи в енергетичній галузі".

Натомість в Українському центрі протидії корупції виданню розповіли:

Шокін не проводив розслідування. Його звільнили не тому, що він хотів провести це розслідування, а цілком навпаки – тому що він його провалив.

Позиція США щодо звільнення Шокіна не була ідеєю Байдена і відфільтрована чиновниками американського посольства в Києві, пише Bloomberg з посиланням на людину, яка безпосередньо знає ситуацію.

Не дивлячись на факти, зазначені вище, розслідування щодо можливого втручання Байдена в діяльність ексгенпрокурора, очевидно, буде розслідувати Офіс генпрокурора. Що, за словами експертів, може негативно вплинути на взаємини України та США.

Автор: Світлана Попова
Теги: Новини політики Новини України Burisma Джозеф Байден Віктор Шокін Новини США
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