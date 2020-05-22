Требовало постмайданное общество: почему Байден не мог быть инициатором отставки Шокина

Печерский районный суд Киева обязал Офис Генпрокурора начать расследование по делу о возможном вмешательстве Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина – об этом говорилось в опубликованных "пленках Порошенко".

Виктор Шокин занимал пост генпрокурора с февраля 2015 года до апреля 2016-го и его критиковали за бездействие в Украине. Джо Байден на самом деле тоже об этом говорил. Действительно ли это было желание прежде всего вице-президента США, рассказывается в материале 24 канала.

В частности в январе 2018 года на дискуссионной панели Совета по международным отношениям в Вашингтоне он рассказал, как в 2016 году требовал уволить генпрокурора:

Я им (украинским чиновникам, – 24) сказал: мы не дадим вам миллиард долларов... Я взглянул на них и сказал: Я уезжаю через 6 часов, и если вашего генпрокурора не уволят до того времени, вы не получите денег. Сукин сын! И его уволили. И поставили того, кто на то время подходил.

И на обнародованных Деркачом записях политики обсуждали отставку Шокина – этого якобы хотел Байден и Порошенко выполнил такое пожелание.

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Майдан требовал уволить

Однако, как рассказала в комментарии сайту 24 канала бывший заместитель председателя ВРУ Оксана Сыроид, тезисы Деркача о том, что Байден якобы инициировал отставку Шокина, не являются правдой. Генпрокурора требовала уволить фактически вся "постмайданная" общественность из-за его бездействия, в частности относительно "дел Майдана" и президента-беглеца Януковича и его команды. И требования этого шли изнутри страны.

Я присутствовала как минимум на двух встречах с Байденом, где об этом говорили представители общественных организаций. Они обращались к Байдену с просьбой использовать смену прокурора как одно из условий предоставления помощи Украине,

– отметила Оксана Сыроид.

Параллельно, по словам бывшего заместителя председателя ВРУ, был интерес и у Юрия Луценко – он фактически не скрывал с 2015 года, что хочет стать генпрокурором. Именно тогда начали работать над тем, чтобы изменить закон о прокуратуре и впоследствии стало понятно, что все это делается под одного человека – генпрокурора, наращиваются его полномочия: "Этот законопроект был вульгарным и потому его никто не хотел голосовать".

"Поэтому я не верю, когда якобы Порошенко в этом телефонном разговоре говорит, что делал это для Байдена. Это больше года делалось для Луценко. Просто этого не было видно извне. А люди это все воспринимают как данность и не намерены проверять информацию. Они услышали, что Байден это сделал и поверили на основе одной его фразы про "сукиного сына", – рассказывает Оксана Сыроид.

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"Я против того, чтобы мы любым способом вмешивались в американский внутренний политический процесс. Единственное, что меня злит, это то, что мы не анализируем факты. Я не знаю точно, о чем говорил Байден с Порошенко. Но я знаю факты, которые, как по мне, важны и это правильно их озвучивать", – отмечает экс-заместитель председателя ВРУ.

Дело Burisma

Виктор Шокин / Фото DPA

Как рассказывал адвокат Виталий Тытыч в эфире Радио НВ, Шокин создал специальное подразделение – Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, действиями которого руководили близкие к первым лицам государства люди. При каденции Шокина в этом подразделении были сосредоточены уголовные производства в отношении крупнейших коррупционных схем, ни одно из которых не было реально доведено до суда.

Поэтому, по словам эксперта, даже если Байден-старший и имел целью защитить бизнес-интересы своего сына в Украине, когда настаивал на увольнении Шокина, то он действовал абсолютно правомерно – основания для обвинений у генпрокурора были.

Сам Шокин ранее говорил американским медиа: считает, что его уволили, поскольку он расследовал дело Burisma, пишет The Washington Post. Так, экс-генпрокурор объяснял: если бы ему разрешили оставаться на работе, он бы поставил под сомнение квалификацию Хантера Байдена, который был членом совета директоров компании. По мнению Шокина, "этот человек не имел опыта работы в Украине или в энергетической отрасли".

Зато в Украинском центре противодействия коррупции изданию рассказали:

Шокин не проводил расследование. Его уволили не потому, что он хотел провести это расследование, а совсем наоборот – потому что он его провалил.

Позиция США относительно увольнения Шокина не была идеей Байдена и отфильтрована чиновниками американского посольства в Киеве, пишет Bloomberg со ссылкой на человека, который непосредственно знает ситуацию.

Несмотря на факты, указанные выше, расследование относительно возможного вмешательства Байдена в деятельность экс-генпрокурора, очевидно, будет расследовать Офис Генпрокурора. Что, по словам экспертов, может негативно повлиять на взаимоотношения Украины и США.