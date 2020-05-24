Як скандал з плівками Порошенка вплине на відносини України та США: пояснення експертів

Історія з "плівками Порошенка" стала другим за останній рік гучним скандалом, пов'язаним зі "зливом" розмов високопосадовців України та США. І, якщо перший витік став проблемним для американського президента, але фактично не вплинув на відносини між державами, то чого очікувати наразі?

Сайт 24 каналу запитав про це фахівців. І більшість з них сходяться на думці, що зміни можливі, але у тому разі, якщо Україна втруться у внутрішні справи Штатів.

Як змінюється ситуація

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Зокрема, про можливе руйнуванні двопартійної підтримки США у цьому контексті говорить політолог Сергій Таран. За його словами, відносини можуть погіршитися передусім тому, що українська влада, замість того, щоб абстрагуватися від цієї ситуації, продовжує її ускладнювати. Наприклад, відкриваючи справи, чим втручається у внутрішню політику США.

За словами експерта, раніше слово Україна і в демократів, і в республіканців викликало лише позитивні асоціації. Однак ситуація починає змінюватися не на краще.

Після скандалу з імпічментом і зараз ми отримуємо слово Україна, яке звучить неоднозначно в американській політиці. І сприймається не як сигнал до підтримки, а як сигнал, щоб посваритися між собою. Кому це потрібно? Точно не нам,

– пояснив Сергій Таран.

Як використовують Україну

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко своєю чергою називає це, навпаки, "симптомом" – тобто ми можемо за такими епізодами робити висновки про те, якими насправді є ці відносини: "Те, що ми називаємо стратегічним партнерством, більшою мірою виглядає як інструментальний підхід Вашингтона: використання України як інструмента – як у зовнішній політиці, так зараз і додався внутрішній вимір". Тому жодних змін, за словами експерта, очікувати не варто.

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Директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов також схильний до думки, що навряд чи щось зміниться. Однак, лише за умов, якщо президент Зеленський та його команда не будуть займати різку позицію – або на підтримку Трампа і різке засудження Байдена, або, навпаки, на підтримку останнього.

Швидше за все, між Україною і США буде зберігатися досить "тиха" співпраця: з одного боку, є якісь програми підтримки, з іншого – Трамп повноцінно не розцінює Україну, як ключового партнера,

– говорить експерт.

Він додав, що зміни у взаєминах між державами можливі лише після американських виборів, залежно від результату. До слова, якраз напередодні оприлюднення скандальних записів стало відомо, що Джо Байден випереджає Дональда Трампа у передвиборчих рейтингах.

І, звісно, вся ця історія не демонструє кандидата від демократів з позитивного боку. Проте експерти і тут запевняють: на рівень підтримки його це, швидше за все, жодним чином не вплине – виборці Байдена були готові до подібних "зливів". Хоча команда Трампа, з великою ймовірністю, здійснить спроби використати цю ситуацію на власну користь.