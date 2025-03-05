Кореспондентка української служби "Голосу Америки" Марія Ульяновська в ефірі 24 Каналу зазначила, що директор ЦРУ Джон Редкліфф підтвердив, що зупинка військової допомоги Україні від США включала й обмін розвідданими, однак українські посадовці наголосили, що це стосувалося лише тих даних, які дозволяли Україні атакувати певні об'єкти на території Росії.

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Хоча США закликали партнерів не передавати американські розвіддані Україні, деякі країни продовжують це робити. Джон Редкліфф і спікер палати представників Майк Джонсон підкреслили, що це тимчасове рішення.

Яка логіка адміністрації Трампа

"Наші джерела також підтверджують, що це лише тимчасова міра, яку Трамп прийняв, щоб побачити, чи продемонструють українці прихильність до добросовісних мирних переговорів. Логіка адміністрації Трампа є досить прагматичною: вони хочуть завершити війну якомога швидше. Це не є їхнім пріоритетом, і їм нецікаво, що сталося в минулому, хто розпочав війну і хто має нести відповідальність. Так казав держсекретар Марка Рубіо", – зазначила Марія Ульяновська.

Вона додала, що вирішення війни в Україні та сама війна не є пріоритетом серед виборців республіканців, хоча вони й підтримують Україну. Їхні пріоритети – це кордони та економіка. Для Дональда Трампа питання України також не є першочерговим. Це питання, яке він хоче швидко вирішити, щоб перейти до інших важливих справ.

Це відображалося й у його виступах, де питання України було згадано наприкінці, в той час як промови Джо Байдена, зокрема остання його промова минулого року, починалися з України.

Реальність у США така, що Україна не є їхнім першочерговим інтересом. Політика Трампа і його погляд дуже простий: він прагне якнайшвидше завершити війну. США не будуть примушувати Росію до переговорів силою, їм не цікаво садити Росію за стіл переговорів, як цього хоче Україна, щоб вона понесла відповідальність за воєнні злочини,

– сказала Марія Ульяновська.

Вона зазначила, що держсекретар Марко Рубіо зазначав, що адміністрація хоче дізнатися, що Росія хоче, щоб припинити війну, і чи є можливість припинити цю війну. Водночас адміністрація США вважає, що Україна воює з дуже сильним противником, і без американської допомоги не зможе перемогти. Тому Україна повинна йти на умови миру, які диктують Сполучені Штати, оскільки без їхньої підтримки Україна швидко програє цю війну.

Швидко завершити "конфлікт"

"Адміністрація дратується, коли Україна диктує свої умови та висуває "максималістські" вимоги. Зокрема, щодо відповідальності Росії, виплати репарацій та відновлення України. Вони вважають, що це все "максималістські умови", що не сприяє тому, щоб Росія сідала за стіл перемовин. Так, підриває зусилля президента США Дональда Трампа, який не хоче витрачати багато часу на з'ясування, хто правий, а хто ні, і яка має бути відповідальність, – сказала Марія Ульяновська.

Вона додала, що Трамп прагне швидко завершити "конфлікт" і перейти до інших пріоритетів зовнішньої політики. Для нього, як і для його виборців, важливіше стримувати Китай, ніж займатися розв'язанням війни в Україні.

"Навіть ті ситуації, які раніше виглядали абсолютно непримиримими, змінилися. Трамп, який раніше називав Зеленського диктатором, через тиждень прийняв його в Овальному кабінеті. Хоча ця зустріч не принесла великих результатів у перемовинах між Україною та США, ми бачимо певну відлигу. Зеленський зміг звернутися до Трампа так, що той знову його почув", – сказала Марія Ульяновська.

Вона додала, що заява від республіканського сенатора Ліндсі Грема, який підтримує Україну, але після ситуації в урядовому кабінеті був різким у своїх висловлюваннях, заявив, що після слів Володимира Зеленського можна очікувати на покращення відносин між США та Україною.