Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір Fox News.

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Речницю Білого дому запитали, чому костюм не одягає Ілон Маск

Однією з претензій до Президента України Володимира Зеленського під час його останнього візиту до Білого дому стала відсутність костюма.

Один з кореспондентів на тлі претензій щодо вбрання українського лідера запитав прессекретаря Білого дому Керолайн Левітт, чому Ілон Маск не вдягає костюм.

"Зеленський приїхав минулого тижня до Білого дому без костюма, але Ілон Маск ніколи не вдягав костюм, який же все-таки дрес-код?" – запитав представник ЗМІ.

Речниця Білого дому відповіла, що Маск вчора все ж таки вдягнув костюм і зазначила, що Трампу це сподобалось.

Проте чіткої відповіді на запитання вона не дала і різко змінила тему на рейтинг схвалення промови Трампа, яка відбулася цього ранку.

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Зауважимо, неформальний стиль одягу мільярдера Ілона Маска, в якому той постійно з'являється в адміністрації президента США, жодних нарікань у нової влади США не викликає.

Нещодавно один з конгресменів зробив іронічну публікацію. Так, демократ Ерік Сволвелл опублікував фото американського мільярдера Ілона Маска з підписом: "Чому Зеленський не одягнув костюм у Білий дім".

Нагадаємо, що під час зустрічі в Овальному кабінеті питання про костюм Володимиру Зеленському поставив журналіст Браян Гленн.

"Я носитиму його, коли в нас завершиться війна. Може, такий, як у вас (в журналіста – 24 Канал) Може, кращий. Може, дешевший. Побачимо!" – сказав український президент.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії президент Зеленський відмовився від класичного костюма.

Додамо, що претензії до зовнішнього вигляду президента під час зустрічі в Білому домі одразу викликали широкий резонанс. Українці вирішили запустити флешмоб, одягаючи костюми та позуючи на фоні зруйнованих Росією міст.