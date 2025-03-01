Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу зауважив, що це запитання було хамським та звернув увагу на те, хто саме про це запитав – це був журналіст, який є бойфрендом конгресвумен Марджорі Грін, яка відома закидами в бік України.

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Американська сторона порушила дипломатичний протокол

Рейтерович нагадав, що Дональд Трамп не раз зустрічався з лідерами арабських країн, які теж не були одягнені в ділові костюми, ба більше, американський мільярдер Ілон Маск, який часто присутній в його кабінеті, теж його не одягає.

Це було хамське запитання. Якщо відкинути всі емоції, то можна сказати, що ми вчора побачили доволі показову історію. Можна було очікувати, що щось подібне може статися,

– озвучив Рейтерович.

Політолог вважає, що з боку американців був заготовлений певний сценарій. Він зазначив, що скандал в Овальному кабінеті спровокував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Намагався згадати, а де ще на подібних зустрічах у такому форматі про такі важливі теми віцепрезидент США взагалі відкривав рота. Це важливий момент. Зеленський дуже обережно в інтерв'ю Fox News про це сказав, що це була розмова двох президентів, а Венс вирішив втрутитися в дискусію, це питання дипломатичного протоколу", – наголосив Рейтерович.

Зі слів політолога, Венс надалі прагнув суперечку посилити й було видно, що він дуже задоволений собою, адже виконав завдання, яке перед ним стояло. Американці, зі слів Рейтеровича, очікували на різний розвиток подій, можливо, думали, що не буде ніякої реакції. Врешті вони доведуть ситуацію до логічного завершення як їм це буде вигідно.

Чому ця ситуація відбулася? Тому що в США станом на сьогодні немає ніякого реального плану навіть не те щоб завершити війну, а припинити вогонь,

– вважає Ретйрович.

Чи дійсно відносини України та США зіпсовані?

На думку політолога, зараз Трампу потрібні успіхи, можливо, аргументи в розмові з Росією. Однак Рейтерович наголосив, що американський президент повинен знаходити їх не шляхом України, слабкої сторони (адже вона поступається Росії за кількістю ядерних боєголовок, 0 проти 4 тисяч). Така поведінка з боку США, зі слів політолога, є некрасивою і неправильною.

Наразі, зі слів Рейтеровича, виникла велика проблема, але не варто панікувати й думати, що відносини між Україною та США остаточно зруйновані. Це, за його переконанням, далеко не так.

До речі, та людина, яка ініціювала цю скандальну історію, у 2017 році називала Трампа "фашистом та ідіотом", а зараз працює у нього віцепрезидентом і в кожній розмові намагається сказати, як любить президента США,

– нагадав Рейтерович.

Трамп, як звернув увагу політолог, навіть після цієї сварки в Овальному кабінеті передбачив можливості для подальшої співпраці з українською стороною. Аналізуючи те, як він коментував цю зустріч журналістам, можна зробити висновок, що лідер США залишив певний простір для маневру.

Рейтерович висловив сподівання, що Україна цим зможе скористатись, але як і раніше виходячи з національних інтересів нашої держави. Тому що, зі слів політолога, домовлятися з росіянами без України і Європи – це неправильно. Президенту США це теж треба зрозуміти, оскільки, як наголосив Рейтерович, по-іншому зробити не вдасться.