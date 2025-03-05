Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир Fox News.

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Пресс-секретаря Белого дома спросили, почему костюм не одевает Илон Маск

Одной из претензий к Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его последнего визита в Белый дом стало отсутствие костюма.

Один из корреспондентов на фоне претензий относительно наряда украинского лидера спросил пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, почему Илон Маск не надевает костюм.

"Зеленский приехал на прошлой неделе в Белый дом без костюма, но Илон Маск никогда не надевал костюм, какой же все-таки дресс-код?" – спросил представитель СМИ.

Пресс-секретарь Белого дома ответила, что Маск вчера все же надел костюм и отметила, что Трампу это понравилось.

Однако четкого ответа на вопрос она не дала и резко сменила тему на рейтинг одобрения речи Трампа, которая состоялась этим утром.

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Заметим, неформальный стиль одежды миллиардера Илона Маска, в котором тот постоянно появляется в администрации президента США, никаких нареканий у новой власти США не вызывает.

Недавно один из конгрессменов сделал ироничную публикацию. Так, демократ Эрик Сволвелл опубликовал фото американского миллиардера Илона Маска с подписью: "Почему Зеленский не одел костюм в Белый дом".

Напомним, что во время встречи в Овальном кабинете вопрос о костюме Владимиру Зеленскому задал журналист Брайан Гленн.

"Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас (у журналиста – 24 Канал) Может, лучше. Может, дешевле. Посмотрим!" – сказал украинский президент.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России президент Зеленский отказался от классического костюма.

Добавим, что претензии к внешнему виду президента во время встречи в Белом доме сразу вызвали широкий резонанс. Украинцы решили запустить флешмоб, одевая костюмы и позируя на фоне разрушенных Россией городов.