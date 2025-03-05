Корреспондентка украинской службы "Голоса Америки" Мария Ульяновская в эфире 24 Канала отметила, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф подтвердил, что остановка военной помощи Украине от США включала и обмен разведданными, однако украинские чиновники отметили, что это касалось только тех данных, которые позволяли Украине атаковать определенные объекты на территории России.

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Хотя США призвали партнеров не передавать американские разведданные Украине, некоторые страны продолжают это делать. Джон Рэдклифф и спикер палаты представителей Майк Джонсон подчеркнули, что это временное решение.

Какова логика администрации Трампа

"Наши источники также подтверждают, что это лишь временная мера, которую Трамп принял, чтобы увидеть, продемонстрируют ли украинцы приверженность добросовестным мирным переговорам. Логика администрации Трампа достаточно прагматична: они хотят завершить войну как можно скорее. Это не является их приоритетом, и им неинтересно, что произошло в прошлом, кто начал войну и кто должен нести ответственность. Так говорил госсекретарь Марка Рубио", – отметила Мария Ульяновская.

Она добавила, что решение войны в Украине и сама война не является приоритетом среди избирателей республиканцев, хотя они и поддерживают Украину. Их приоритеты – это границы и экономика. Для Дональда Трампа вопрос Украины также не является первоочередным. Это вопрос, который он хочет быстро решить, чтобы перейти к другим важным делам.

Это отражалось и в его выступлениях, где вопрос Украины был упомянут в конце, в то время как речи Джо Байдена, в частности последняя его речь в прошлом году, начинались с Украины.

Реальность в США такова, что Украина не является их первоочередным интересом. Политика Трампа и его взгляд очень прост: он стремится как можно быстрее завершить войну. США не будут принуждать Россию к переговорам силой, им не интересно сажать Россию за стол переговоров, как этого хочет Украина, чтобы она понесла ответственность за военные преступления,

– сказала Мария Ульяновская.

Она отметила, что госсекретарь Марко Рубио отмечал, что администрация хочет узнать, что Россия хочет, чтобы прекратить войну, и есть ли возможность прекратить эту войну. В то же время администрация США считает, что Украина воюет с очень сильным противником, и без американской помощи не сможет победить. Поэтому Украина должна идти на условия мира, которые диктуют Соединенные Штаты, поскольку без их поддержки Украина быстро проиграет эту войну.

Быстро завершить "конфликт"

"Администрация раздражается, когда Украина диктует свои условия и выдвигает "максималистские" требования. В частности, об ответственности России, выплаты репараций и восстановления Украины. Они считают, что это все "максималистские условия", что не способствует тому, чтобы Россия садилась за стол переговоров. Так, подрывает усилия президента США Дональда Трампа, который не хочет тратить много времени на выяснение, кто прав, а кто нет, и какая должна быть ответственность, – сказала Мария Ульяновская.

Она добавила, что Трамп стремится быстро завершить "конфликт" и перейти к другим приоритетам внешней политики. Для него, как и для его избирателей, важнее сдерживать Китай, чем заниматься развязыванием войны в Украине.

"Даже те ситуации, которые раньше выглядели абсолютно непримиримыми, изменились. Трамп, который ранее называл Зеленского диктатором, через неделю принял его в Овальном кабинете. Хотя эта встреча не принесла больших результатов в переговорах между Украиной и США, мы видим определенную оттепель. Зеленский смог обратиться к Трампу так, что тот снова его услышал", – сказала Мария Ульяновская.

Она добавила, что заявление от республиканского сенатора Линдси Грэма, который поддерживает Украину, но после ситуации в правительственном кабинете был резким в своих высказываниях, заявил, что после слов Владимира Зеленского можно ожидать улучшения отношений между США и Украиной.