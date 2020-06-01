У Сполучених Штатах Америки активно триває передвиборча кампанія. Тим часом колишній віцепрезидент Джо Байден вже на 10% відірвався від чинного президента Дональда Трампа.

Свіже опитування про рейтинги кандидатів у президенти США спільно провели ABC і Washington Post. Їхні результати опублікував "Голос Америки".

Цікаво Трамп може програти на президентських виборах: прогноз аналітиків

Згідно з результатами нового дослідження, якщо б вибори відбулися зараз, за Джо Байдена проголосували б 53% опитаних. Водночас за Дональда Трампа – лише 43%.

Тут помітно, як впродовж виборчої кампанії "просідає" рейтинг чинного президента. За результатами аналогічних опитувань у березні він відставав всього на 2 пункти – 49% проти 47%.

Також схоже, що американські виборці серйозно не розглядають кандидатів від так званих третіх сил. Вони у сумі набирають не більше 4% голосів опитаних.

Чому для Трампа ще не все втрачено

Передовсім до виборів ще доволі багато часу – 5 місяців, впродовж яких ситуація може докорінно змінитися. Днем голосування буде 3 листопада 2020 року. Також за цей час мають відбутися дебати кандидатів, які можуть відіграти важливу роль перед виборами.

Крім того, тут ще грає роль доволі специфічна виборча система у США. Там виграє не той кандидат, який набрав більшу кількість голосів, а той, хто переміг у більшості штатів.

У 2016 році саме так і сталося. Тоді Гілларі Клінтон набрала на майже 3 мільйони більше голосів, ніж Дональд Трамп. Втім все одно програла, оскільки той виграв у більшості штатів.