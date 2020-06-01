В Соединенных Штатах Америки активно продолжается предвыборная кампания. Между тем бывший вице-президент Джо Байден уже на 10% оторвался от действующего президента Дональда Трампа.

Свежий опрос о рейтингах кандидатов в президенты США совместно провели ABC и Washington Post. Их результаты опубликовал "Голос Америки".

Интересно Трамп может проиграть на президентских выборах: прогноз аналитиков

Согласно результатам нового исследования, если бы выборы состоялись сейчас, за Джо Байдена проголосовали бы 53% опрошенных. В то же время за Дональда Трампа – только 43%.

Здесь заметно, как на протяжении избирательной кампании "проседает" рейтинг действующего президента. По результатам аналогичных опросов в марте он отставал всего на 2 пункта – 49% против 47%.

Также похоже, что американские избиратели серьезно не рассматривают кандидатов от так называемых третьих сил. Они в сумме набирают не более 4% голосов опрошенных.

Почему для Трампа еще не все потеряно

Прежде всего до выборов еще достаточно много времени – 5 месяцев, в течение которых ситуация может в корне измениться. Днем голосования будет 3 ноября 2020. Также за это время должны состояться дебаты кандидатов, которые могут сыграть важную роль перед выборами.

Кроме того, здесь еще играет роль довольно специфическая избирательная система в США. Там выигрывает не тот кандидат, который набрал большее количество голосов, а тот, кто победил в большинстве штатов.

В 2016 году именно так и произошло. Тогда Хиллари Клинтон набрала почти на 3 миллиона больше голосов, чем Дональд Трамп. Впрочем все равно проиграла, поскольку тот выиграл в большинстве штатов.