Трамп может проиграть на президентских выборах: прогноз аналитиков

Американский лидер Дональд Трамп может проиграть президентские выборы, которые состоятся осенью 2020 года. Рейтинг действующего президента значительно снизился. Способствовала этому, в частности, пандемия COVID-19.

З таким негативним прогнозом для Дональда Трампа виступили аналітики Oxford Economics. Вони вважають, що нинішній глава Білого дому зазнає історичної поразки на виборах через несприятливу економічну ситуацію в країні, передає The Independent.

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Так, аналітики розробили дві моделі підсумків президентських виборів у США. В обидвох варіантах Трамп зазнає поразки, а перемогу здобуває кандидат від демократів.

Що передбачає перша модель:

Згідно з нею, до виборів безробіття в США перевищить 13%;

Доходи населення знизяться на 6% у порівнянні з 2019 роком;

Економіка США буде перебувати в гіршому з часів Великої депресії стані.

Що передбачає друга модель:

Сім штатів, де раніше вели активну боротьбу Республіканська і Демократична партії, перейдуть на бік демократів.

Айова, Вісконсин, Мічиган, Пенсільванія, Огайо, Міссурі і Північна Кароліна особливо постраждають від економічного спаду і безробіття.

Зверніть увагу! Перша модель допомогла передбачити підсумки багатьох виборів у США з 1948 року. Зокрема, виняток склали лише вибори 1968 і 1976 років.

Коротко про майбутні президентські вибори у США: