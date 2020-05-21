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Трамп може програти на президентських виборах: прогноз аналітиків

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty images

Американський лідер Дональд Трамп може програти президентські вибори, які відбудуться восени 2020 року. Рейтинг чинного президента значно знизився. Посприяла цьому, зокрема, пандемія COVID-19.

З таким негативним прогнозом для Дональда Трампа виступили аналітики Oxford Economics. Вони вважають, що нинішній глава Білого дому зазнає історичної поразки на виборах через несприятливу економічну ситуацію в країні, передає The Independent.

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Так, аналітики розробили дві моделі підсумків президентських виборів у США. В обидвох варіантах Трамп зазнає поразки, а перемогу здобуває кандидат від демократів.

Що передбачає перша модель:

  • Згідно з нею, до виборів безробіття в США перевищить 13%;
  • Доходи населення знизяться на 6% у порівнянні з 2019 роком;
  • Економіка США буде перебувати в гіршому з часів Великої депресії стані.

Що передбачає друга модель:

  • Сім штатів, де раніше вели активну боротьбу Республіканська і Демократична партії, перейдуть на бік демократів.
  • Айова, Вісконсин, Мічиган, Пенсільванія, Огайо, Міссурі і Північна Кароліна особливо постраждають від економічного спаду і безробіття.

Зверніть увагу! Перша модель допомогла передбачити підсумки багатьох виборів у США з 1948 року. Зокрема, виняток склали лише вибори 1968 і 1976 років.

Коротко про майбутні президентські вибори у США:

  • Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року.
  • Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах.
  • Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.
  • Кандидатом від республіканців майже гарантовано стане чинний президент США Дональд Трамп.
  • Демократів представлятиме ексвіцепрезидент Джозеф Байден.
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини політики Вибори у США Новини США Дональд Трамп
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