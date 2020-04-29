Вибори в США 2020: що відомо про правила і коли відбудуться

Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах. Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.

Кандидатом від республіканців майже гарантовано стане чинний президент США Дональд Трамп. Демократів представлятиме ексвіцепрезидент Джозеф Байден.

Цікаво Трамп може спробувати відкласти вибори президента США, – Байден

Як відбуваються вибори в США: основні правила

У більшості штатів проходять праймеріз – голосування за одного з членів Демократичної або Республіканської партії , якого хотіли б бачити офіційним кандидатом у президенти. Праймеріз організовують місцеві уряди штатів, тому правила їх проведення різні. Праймеріз, наприклад, можуть бути закритими, коли за кандидата голосують тільки зареєстровані члени партії. На відкритих праймеріз може проголосувати будь-який громадянин.

, якого хотіли б бачити офіційним кандидатом у президенти. Праймеріз організовують місцеві уряди штатів, тому правила їх проведення різні. Праймеріз, наприклад, можуть бути закритими, коли за кандидата голосують тільки зареєстровані члени партії. На відкритих праймеріз може проголосувати будь-який громадянин. Лідери партій в кожному зі штатів можуть не проводити праймеріз, для того щоб не складати конкуренцію чинному президенту, який балотується вдруге. В 2020 році, наприклад, Арізона, Аляска і кілька інших штатів не проводять республіканських праймеріз. Робили так і демократи під час других виборів для Білла Клінтона і Барака Обами.

Інший тип попереднього голосування – це кокуси . Вони проходять у декількох штатах, а організовують їх самі партії. На кокусах за кандидатів голосують не бюлетенями. Виборці фізично збираються в групи, де їх підраховують.

. Вони проходять у декількох штатах, а організовують їх самі партії. На кокусах за кандидатів голосують не бюлетенями. Виборці фізично збираються в групи, де їх підраховують. Найважливішими праймеріз або кокусами вважаються перші – в Нью-Гемпширі та Айові відповідно . Важливі вони саме тому, що відбуваються першими і задають тон всьому виборчому процесу. За останні 40 років більшість республіканців, що перемогли в Нью-Гемпширі, ставали кандидатами. Перемогу демократів краще передбачає Айова.

. Важливі вони саме тому, що відбуваються першими і задають тон всьому виборчому процесу. За останні 40 років більшість республіканців, що перемогли в Нью-Гемпширі, ставали кандидатами. Перемогу демократів краще передбачає Айова. Перемога на праймеріз і кокусах не робить з політиків кандидатів, а лише обіцяє їм підтримку певної кількості делегатів. Наступний крок – голосування делегатів за кандидатів. Відбувається це на масових національних конвенціях двох партій. Більшість делегатів зобов'язані проголосувати за того чи іншого політика, але серед них є і так звані суперделегати. Вони вирішують, кому віддати свій голос, прямо на конвенції. У республіканців це відмітка в 1236 голосів делегатів, у демократів – 2383.

Важливо! Національна конвенція демократів завершується 16 липня, республіканців – 27 серпня. Тільки тоді стають офіційно відомі імена кандидатів у президенти. І тільки після конвенцій, трьох дебатів кандидатів у президенти і віце-президенти – проходять вибори президента США.

Що таке колегія виборців і чому вона така важлива

Незважаючи на те, що в бюлетені вписані імена кандидатів, насправді в США немає прямих виборів президента.

Американці віддають свої голоси колегії виборців. По всій країні їх 538. У кожному штаті своя кількість, яка залежить, серед іншого, від демографії. Найбільша кількість виборців у Каліфорнії – 55. Той з кандидатів, хто набере найбільшу кількість голосів в штаті (демократ чи республіканець), заручиться усіма 55 голосами. Так вибори працюють у всіх штатах, крім Небраски і Мейн, де голоси розподіляють відповідно до результатів всенародного голосування. Кандидат, який набрав 270 із 538 голосів виборців, і стає президентом США.

Чому говорять про традиційні штати "демократів" і штати "республіканців"

Деякі штати дійсно традиційно голосують за республіканців або демократів. Але під час кожних виборів є штати, які не визначились. Їх ще називають "штатами, які хитаються". Нерідко вони впливають на результат виборів. Цього року експерти називають такими штатами Флориду, Пенсільванію, Мічиган і Вісконсин. В сумі вони мають 75 виборчих голосів.

Скільки голосів від виборців кандидати отримають безпосередньо на виборах, не має ніякого значення. У 2016 році, наприклад, за Гілларі Клінтон проголосували майже на три мільйони більше людей, ніж за Дональда Трампа.



Трамп переміг Клінтон на попередніх президентських виборах / Фото AP

У виборах можуть взяти участь не лише кандидати від республіканців або демократів. Але вони повинні мати підтримку певної кількості жителів у всіх штатах і відповідати вимогам місцевої влади, щоб їх імена вписали в бюлетені. Є ще один варіант – проводити кампанію за те, щоб ваше ім'я вписали в бюлетень самі американці. США – одна з рідкісних країн, де у виборців є така можливість.

Чи може Трамп перенести президентські вибори через коронавірус: два сценарії

Трамп не може самостійно перенести дату президентських виборів . Це питання регулює закон 1845 року. Згідно з ним США обирають президента у перший вівторок листопада кожні чотири роки. Якщо дату треба змінити, Конгрес США має проголосувати за спеціальний законодавчий акт — він має здобути підтримку як Палати представників, де більшість – за демократами, так і Сенату, який контролюють республіканці.

. Це питання регулює закон 1845 року. Згідно з ним США обирають президента у перший вівторок листопада кожні чотири роки. Якщо дату треба змінити, Конгрес США має проголосувати за спеціальний законодавчий акт — він має здобути підтримку як Палати представників, де більшість – за демократами, так і Сенату, який контролюють республіканці. Вибори відбудуться вчасно, але будуть в електронному форматі . Наприклад, голосування поштою, як це планує зробити у травні Польща, або онлайн, як це давно практикує Естонія. Однак якщо у Вашингтоні голосування й раніше відбувалися поштою, то для більшості штатів це незвична практика, а зміна правил голосування – ще й затратна.

. Наприклад, голосування поштою, як це планує зробити у травні Польща, або онлайн, як це давно практикує Естонія. Однак якщо у Вашингтоні голосування й раніше відбувалися поштою, то для більшості штатів це незвична практика, а зміна правил голосування – ще й затратна. Сам Трамп категорично виступає проти голосування поштою, називаючи його "шахрайським".

За оптимістичного сценарію, виборці усе ж таки прийдуть на виборчі дільниці, але голосуватимуть із дотриманням правил соціального дистанціювання.

Що відомо про останні рейтинги і підтримку кандидатів

За пів року до президентських виборів у США нові дані соціологічного опитування показали перевагу Джо Байдена над Дональдом Трампом, причому мовиться про відчутну різницю у рейтингах від 6 до 10 відсотків.

Соціологи кажуть, що Байден має 50% підтримки проти 40% у Трампа, якби виборцю довелося вибирати лише з цих двох кандидатів.

Якщо ж запитувати у респондентів про вибір між більшою кількістю претендентів на посаду президента, то Байден отримав би 44% голосів, а Трамп – 38%.

При цьому 9% виборців досі не визначилися.

Такі показники збігаються із результатами більшості інших загальнонаціональних опитувань: жодне не показує, що Байден програє, а навпаки – переважає Трампа на 2 – 14 відсотків.

Попри це Трамп продовжує стверджувати, що є надзвичайно популярним та з легкістю чи й розгромом переможе опонентів на виборах.

На зростання рейтингу Джо Байдена вплинули, окрім іншого, і заяви знакових для американської політики родин – спершу Обами (14 квітня), а згодом і Клінтон (28 квітня).

Гілларі Клінтон оголосила про свою підтримку Джо Байдена під час онлайн-конференції. Байден, мовляв, готувався до президентства все життя, а сама Клінтон мала честь не один рік бути не лише колегою Байдена, але і його другом.



Джо Байден / Фото EPA

Зверніть увагу! Станом на 29 квітня в США підтвердили 1 мільйон 12 тисяч 583 випадки зараження коронавірусом. Одужали він інфекції 115 тисяч 936 людей. Водночас кількість жертв перевищила втрати країни у В'єтнамській війні. Від недуги померли понад 59 тисяч людей. Тест на коронавірус здали понад 4 мільйони жителів Сполучених Штатів. Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.