Трамп може спробувати відкласти вибори президента США, – Байден

Ексвіцепрезидент США Джо Байден вважає, що Дональд Трамп може спробувати відтермінувати президентські вибори. У чинного глави Білого дому закиди Байдена не коментують.

Сам Байден, який є найімовірнішим кандидатом на пост глави держави від демократів, наполягає на тому, щоб голосування відбулось у листопаді 2020 року. Про це інформує CNN.

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Запам'ятайте мої слова: я думаю, що Трамп спробує якимось чином відкласти вибори. Посилаючись на якусь причину, чому вони не можуть відбутися,

– заявив Байден.

Зверніть увагу! Чинний президент США не може самостійно змінити дату виборів, адже вона прописана у законодавстві. Аби перенести голосування, Трампу потрібно отримати згоду обох палат Конгресу США.

Зазначимо, через спалах коронавірусу у США в країні все частіше лунають заклики до безпечного проведення голосування. Серед ідей – голосування поштою. Джо Байден не раз наголошував, що Конгрес має забезпечити достатнє фінансування для розширення варіантів виборів.

Сам Трамп категорично виступає проти голосування поштою, називаючи його "шахрайським".

Що відомо про вибори у США?Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах.

Джо Байден лідирує на праймеріз Демократичної партії.

Республіканську партію, найімовірніше, представлятиме чинний президент Дональд Трамп, який вже здобув 1 432 голоси делегатів при 1 276 необхідних для перемоги в номінації.