Трамп может попытаться отложить выборы президента США, – Байден

Экс-вице-президент США Джо Байден считает, что Дональд Трамп может попытаться отсрочить президентские выборы. У действующего главы Белого дома упреки Байдена не комментируют.

Сам Байден, который является наиболее вероятным кандидатом на пост главы государства от демократов, настаивает на том, чтобы голосование состоялось в ноябре 2020 года. Об этом сообщает CNN.

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Запомните мои слова: я думаю, что Трамп попытается каким-то образом отложить выборы. Ссылаясь на какую-то причину, почему они не могут произойти,

– заявил Байден.

Обратите внимание! Действующий президент США не может самостоятельно изменить дату выборов, ведь она прописана в законодательстве. Чтобы перенести голосование, Трампу нужно получить согласие обеих палат Конгресса США.

Отметим, из-за вспышки коронавируса в США в стране все чаще раздаются призывы к безопасному проведению голосования. Среди идей – голосование по почте. Джо Байден не раз подчеркивал, что Конгресс должен обеспечить достаточное финансирование для расширения вариантов выборов.

Сам Трамп категорически выступает против голосования по почте, называя его "мошенническим".

Что известно о выборах в США?Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Это будут 59 президентские выборы в Соединенных Штатах.

Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии.

Республиканскую партию, скорее всего, будет представлять действующий президент Дональд Трамп, который уже получил 1432 голоса делегатов при 1276 необходимых для победы в номинации.