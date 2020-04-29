Выборы в США 2020: что известно о правилах и когда состоятся

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Это будут 59 президентские выборы в Соединенных Штатах. Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании отменены митинги и встречи с избирателями.

Кандидатом от республиканцев почти гарантированно станет действующий президент США Дональд Трамп. Демократов будет представлять экс-вице-президент Джозеф Байден.

Интересно Трамп может попытаться отложить выборы президента США, – Байден

Как проходят выборы в США: основные правила

В большинстве штатов проходят п раймериз – голосование за одного из членов Демократической или Республиканской партии, которого хотели бы видеть официальным кандидатом в президенты. Праймериз организуют местные правительства штатов, поэтому правила их проведения разные. Праймериз, например, могут быть закрытыми, когда за кандидата голосуют только зарегистрированные члены партии. На открытых праймериз может проголосовать любой гражданин.

которого хотели бы видеть официальным кандидатом в президенты. Праймериз организуют местные правительства штатов, поэтому правила их проведения разные. Праймериз, например, могут быть закрытыми, когда за кандидата голосуют только зарегистрированные члены партии. На открытых праймериз может проголосовать любой гражданин. Лидеры партий в каждом из штатов могут не проводить праймериз, для того чтобы не составлять конкуренцию действующему президенту, который баллотируется во второй раз. В 2020 году, например, Аризона, Аляска и несколько других штатов не проводят республиканских праймериз. Делали так и демократы во время вторых выборов для Билла Клинтона и Барака Обамы.

Другой тип предварительного голосования – это кокусы. Они проходят в нескольких штатах, а организуют их сами партии. На кокусах за кандидатов голосуют не бюллетенями. Избиратели физически собираются в группы, где их подсчитывают.

Они проходят в нескольких штатах, а организуют их сами партии. На кокусах за кандидатов голосуют не бюллетенями. Избиратели физически собираются в группы, где их подсчитывают. Важнейшими праймериз или кокусами считаются первые – в Нью-Гемпшире и Айове соответственно. Важные они именно потому, что происходят первыми и задают тон всему избирательному процессу. За последние 40 лет большинство республиканцев, победивших в Нью-Гемпшире, становились кандидатами. Победу демократов лучше предусматривает Айова.

Важные они именно потому, что происходят первыми и задают тон всему избирательному процессу. За последние 40 лет большинство республиканцев, победивших в Нью-Гемпшире, становились кандидатами. Победу демократов лучше предусматривает Айова. Победа на праймериз и кокусах не делает из политиков кандидатов, а только обещает им поддержку определенного количества делегатов. Следующий шаг – голосования делегатов за кандидатов. Происходит это на массовых национальных конвенциях двух партий. Большинство делегатов обязаны проголосовать за того или иного политика, но среди них есть и так называемые суперделегаты. Они решают, кому отдать свой голос, прямо на конвенции. У республиканцев это отметка в 1236 голосов делегатов, у демократов – 2383.

Важно! Национальная конвенция демократов завершается 16 июля, республиканцев – 27 августа. Только тогда становятся официально известны имена кандидатов в президенты. И только после конвенций, трех дебатов кандидатов в президенты и вице-президенты – проходят выборы президента США.

Что такое коллегия избирателей и почему она так важна

Несмотря на то, что в бюллетене вписаны имена кандидатов, на самом деле в США нет прямых выборов президента.

Американцы отдают свои голоса коллегии выборщиков. По всей стране их 538. В каждом штате свое количество, зависит, среди прочего, от демографии. Наибольшее количество избирателей в Калифорнии – 55. Тот из кандидатов, кто наберет наибольшее количество голосов в штате (демократ или республиканец), заручится всеми 55 голосами. Так выборы работают во всех штатах, кроме Небраски и Мэйн, где голоса распределяют согласно результатам всенародного голосования. Кандидат, набравший 270 с 538 голосов избирателей, и становится президентом США.

Почему говорят о традиционных штатах "демократов" и штатах "республиканцев"

Некоторые штаты действительно традиционно голосуют за республиканцев или демократов. Но во время каждых выборов есть штаты, которые не определились. Их еще называют "штатами, которые качаются". Нередко они влияют на результат выборов. В этом году эксперты называют такими штатами Флориду, Пенсильванию, Мичиган и Висконсин. В сумме они имеют 75 избирательных голосов.

Сколько голосов от избирателей кандидаты получат непосредственно на выборах, не имеет никакого значения. В 2016 году, например, Хиллари Клинтон проголосовали почти на три миллиона больше людей, чем за Дональда Трампа.



Трамп победил Клинтон на предыдущих президентских выборах / Фото AP

В выборах могут принять участие не только кандидаты от республиканцев или демократов. Но они должны иметь поддержку определенного количества жителей во всех штатах и ​​отвечать требованиям местных властей, чтобы их имена вписали в бюллетени. Есть еще один вариант – проводить кампанию за то, чтобы ваше имя вписали в бюллетень сами американцы. США – одна из редких стран, где у избирателей есть такая возможность.

Может ли Трамп перенести президентские выборы из-за коронавируса: два сценария

Трамп не может самостоятельно перенести дату президентских выборов. Этот вопрос регулируется законом 1845 года. Согласно ему США выбирают президента в первый вторник ноября каждые четыре года. Если дату нужно изменить, Конгресс США должен проголосовать за специальный законодательный акт – он должен получить поддержку как Палаты представителей, где большинство – за демократами, так и Сената, который контролируют республиканцы.

Выборы состоятся в срок, но будут в электронном формате. Например, голосование по почте, как это планирует сделать в мае Польша, или онлайн, как это давно практикует Эстония. Однако если в Вашингтоне голосования и ранее происходили по почте, то для большинства штатов это необычная практика, а изменение правил голосования – еще и затратная.

Сам Трамп категорически выступает против голосования по почте, называя его "мошенническим".

При оптимистическом сценарии, избиратели все же придут на избирательные участки, но голосовать с соблюдением правил социального дистанцирования.

Что известно о последних рейтингах и поддержке кандидатов

За пол года до президентских выборов в США новые данные социологического опроса показали преимущество Джо Байдена над Дональдом Трампом, причем говорится об ощутимой разнице в рейтингах от 6 до 10 процентов.

Социологи говорят, что Байден имеет 50% поддержки против 40% у Трампа, если бы избирателю пришлось выбирать только из двух кандидатов.

Если же спрашивать у респондентов о выборе между большим количеством претендентов на пост президента, то Байден получил бы 44% голосов, а Трамп – 38%.

При этом 9% избирателей до сих пор не определились.

Такие показатели совпадают с результатами большинства других общенациональных опросов: ни один не показывает, что Байден проигрывает, а наоборот – преобладает Трампа на 2-14 процентов.

Несмотря на это Трамп продолжает утверждать, что является чрезвычайно популярным и с легкостью и разгромом победит оппонентов на выборах.

На рост рейтинга Джо Байдена повлияли, помимо прочего, и заявления знаковых для американской политики семей – сначала Обамы (14 апреля), а затем и Клинтон (28 апреля).

Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке Джо Байдена во время онлайн-конференции. Байден, мол, готовился к президентству всю жизнь, а сама Клинтон имела честь не один год быть не только коллегой Байдена, но и его другом.



Джо Байден / Фото EPA

Обратите внимание! По состоянию на 29 апреля в США подтвердили 1 миллион 12 тысяч 583 случая заражения коронавирусом. Выздоровели он инфекции 115 тысяч 936 человек. В то же время число жертв превысило потери страны во Вьетнамской войне. От недуга умерли более 59 тысяч человек. Тест на коронавирус сдали более 4 миллионов жителей Соединенных Штатов. Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, ведь именно там – большинство случаев заражения в США.