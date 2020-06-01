Президент Зеленский выступил против того, чтобы Украину втянули в избирательную кампанию в США из-за так называемых "пленок Порошенко". Ранее нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых – вроде как разговор 5-го Президента Украины и экс-вице-президента США Байдена.

Эти аудиозаписи – не приоритет, – Зеленский

Свою позицию Зеленский сообщил в интервью британскому изданию The Telegraph.

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Зачем нужно снова втягивать Украину в это? Сейчас мы пользуемся двусторонней поддержкой в ​​США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются приоритетом,

– подчеркнул он.

Стратегическое партнерство с Вашингтоном – очень важно для Украины, подчеркнул Зеленский. Поэтому намерения влиять на внутриполитический процесс или избирательную кампанию нет. Это касается не только США, но и любой страны.

Зеленского интересует, как записывали разговоры

Больше всего в деле с аудиозаписями Зеленского интересует, как могли записывать разговоры в Администрации Президента.

Смотрите, я ничего не знаю о деталях этой договоренности. Единственное, что меня интересует, это то, как можно было подслушивать, делать записи в Офисе Президента Украины,

– отметил шестой Президент Украины.

Что известно о скандале с "пленками Порошенко"

19 мая 2020 года нардеп Андрей Деркач обнародовал записи разговоров бывшего вице-президента США, а теперь кандидата в президенты Джо Байдена и Петра Порошенко .

нардеп обнародовал записи разговоров бывшего вице-президента США, а теперь кандидата в президенты . Аудиозаписи, по словам Деркача, сделали в 2015 – 2016 годах.

На пленках якобы идет речь о получении 1 миллиарда долларов за сохранение схем компании Burisma и увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина .

. В Офисе Генпрокурора зарегистрировали уголовное производство по аудиозаписям.

ГБР открыло производство по прослушиванию президента Порошенко.

Экс-послы США в Украине обнародовали совместное заявление по пленкам. В нем заявили о попытке втянуть Украину во внутренние дела Соединенных Штатов.

Когда состоятся выборы президента США?Президента США будут выбирать 3 ноября 2020 года. Главным конкурентом республиканца Дональда Трампа будет демократ Джо Байден. Согласно последним опросам, Байден опережает Трампа на 10%.