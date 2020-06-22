Рекордний хабар, який планували дати НАБУ та САП за закриття епізоду справи проти Злочевського, мав бути не 6, а 50 мільйонів доларів. Експрокурор Кулик, який розслідував справу газової компанії Burisma, також заявив, що прізвище Байден спочатку фігурувало у справі.

Зі справи зникли Байдени, – Деркач та Кулик

Андрієм Деркачем пресконференції, інформує Колишній прокурор запевняє, зі справи зникли згадки про Байденів. Про це Кулик повідомив на спільній з нардепомпресконференції, інформує "Інтерфакс- Україна"

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Першопочатково у справі щодо Burisma фігурували компанії Байдена, але у тому варіанті обвинувачення, яке винесли у справі про хабар у 6 мільйонів, ці компанії зникли,

– заявив Кулик.

За словами нардепа Деркача, "спочатку хабар у справі мав бути 50 мільйонів доларів, проте офіційно засвітили лише 6 мільйонів".

Кулик начебто знав про рекордний хабар ще з 2019 року

Також Кулик повідомив, що йому відомий Андрій Кіча, представник ексміністра екології Миколи Злочевського, який і пробував дати хабар.

Цього Андрія Кічу у 2019 році представники уже делегували провести переговори з прокурорами Генпрокуратури. У мене в руках рапорт прокурора з групи, яка розслідувала справу Burisma. Як зазначено у рапорті, Burisma і заступник генпрокурора Єнін намагались повпливати на закриття справи,

– розповів Кулик.

Про те, що у справі Burisma даватимуть хабар у 50 мільйонів Кулику начебто стало відомо ще у серпні 2019 року, про що він повідомив генпрокурору.

Ми звернулись у СБУ, щоб створити підприємство, на яке начебто мали зайти кошти. Але тут у ГПУ змінилось керівництво – прийшов Рябошапка. Після цього фіксування хабара зупинилось, а Рябошапка заявив, що справи не існує,

– сказав Кулик.

Позиція НАБУ та САП

В НАБУ та САП неодноразово заявляли, що справа про рекордний хабар жодного стосунку немає до кандидата в президенти США Джо Байдена та його сина.

Чим відомі Андрій Деркач та Костянтин Кулик

Саме Костянтин Кулик у Генпрокуратурі вів справу проти газової компанії Burisma .

. Компанію, президентом якої є Микола Злочевський, звинувачували в ухиленні від податків, відмиванні коштів та розкраданні державних ресурсів.

У 2018-му в Burisma повідомили, що судові справи проти компанії завершені.

Справу про розкрадання державних ресурсів досі розслідує НАБУ.

З 2014 до 2019 років у раді директорів компанії перебував Гантер Байден, проте у справах він не фігурував.

Самого Кулика з Генпрокуратури звільнили , адже він не пройшов переатестацію.

, адже він не пройшов переатестацію. Андрій Деркач – нардеп, який оприлюднив нібито записи розмов 5-го президента Петра Порошенка та Джо Байдена. Більшість з цих розмов, знову таки, начебто присвячені компанії Burisma.

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