Рекордний хабар НАБУ та САП мав бути не 6, а 50 мільйонів, – експрокурор Кулик
Рекордний хабар, який планували дати НАБУ та САП за закриття епізоду справи проти Злочевського, мав бути не 6, а 50 мільйонів доларів. Експрокурор Кулик, який розслідував справу газової компанії Burisma, також заявив, що прізвище Байден спочатку фігурувало у справі.
Зі справи зникли Байдени, – Деркач та Кулик
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Першопочатково у справі щодо Burisma фігурували компанії Байдена, але у тому варіанті обвинувачення, яке винесли у справі про хабар у 6 мільйонів, ці компанії зникли,
– заявив Кулик.
Кулик начебто знав про рекордний хабар ще з 2019 року
Цього Андрія Кічу у 2019 році представники уже делегували провести переговори з прокурорами Генпрокуратури. У мене в руках рапорт прокурора з групи, яка розслідувала справу Burisma. Як зазначено у рапорті, Burisma і заступник генпрокурора Єнін намагались повпливати на закриття справи,
– розповів Кулик.
Ми звернулись у СБУ, щоб створити підприємство, на яке начебто мали зайти кошти. Але тут у ГПУ змінилось керівництво – прийшов Рябошапка. Після цього фіксування хабара зупинилось, а Рябошапка заявив, що справи не існує,
– сказав Кулик.
Позиція НАБУ та САП
Чим відомі Андрій Деркач та Костянтин Кулик
- Саме Костянтин Кулик у Генпрокуратурі вів справу проти газової компанії Burisma.
- Компанію, президентом якої є Микола Злочевський, звинувачували в ухиленні від податків, відмиванні коштів та розкраданні державних ресурсів.
- У 2018-му в Burisma повідомили, що судові справи проти компанії завершені.
- Справу про розкрадання державних ресурсів досі розслідує НАБУ.
- З 2014 до 2019 років у раді директорів компанії перебував Гантер Байден, проте у справах він не фігурував.
- Самого Кулика з Генпрокуратури звільнили, адже він не пройшов переатестацію.
- Андрій Деркач – нардеп, який оприлюднив нібито записи розмов 5-го президента Петра Порошенка та Джо Байдена. Більшість з цих розмов, знову таки, начебто присвячені компанії Burisma.
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Корупція у 6 мільйонів доларів: головне
- 12 червня керівництву НАБУ і очільнику САП Назару Холодницькому намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Один мільйон мав належати посередникам.
- Хабар намагалися дати за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".
- Заступник начальника податкової Києва Микола Ільяшенко передавав 6 мільйонів доларів позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку.
- У НАБУ та САП зазначають, що, попри те, що у справі фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma, це не має стосунку до кандидата в президенти США Джо Байдена та його сина.
- У справі фігурують троє осіб, усіх їх суд відправив на 2 місяці під варту з правом внесення застави. Це:
– директор з юридичних питань компанії Burisma Андрій Кіча. Для нього запобіжний захід обрали ще 14 червня, а сума застави була найнижчою – 40 мільйонів 360 тисяч гривень. Вже наступного дня за нього цю заставу внесли;
– нині відсторонений заступник начальника податкової Києва Микола Ільяшенко. Йому суд дозволяє вийти лише під заставу у 84 мільйони 80 тисяч гривень;
– колишня керівниця одного з департаментів ДФС Олена Мазурова. У неї сума застави найвища – 120 мільйонів 24 тисячі гривень.