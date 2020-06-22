Рекордная взятка НАБУ и САП должна была быть не 6, а 50 миллионов - экс-прокурор Кулик
Рекордная взятка, которую планировали дать НАБУ и САП за закрытие эпизода дела против Злочевского, должна была быть не 6, а 50 миллионов долларов. Экс-прокурор Кулик, который расследовал дело газовой компании Burisma, также заявил, что фамилия Байден сначала фигурировала в деле.
Из дела исчезли Байдены, – Деркач и Кулик
Бывший прокурор уверяет, из дела исчезли упоминания о Байденах. Об этом Кулик сообщил на совместной с нардепом Андреем Деркачем пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".
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Первоначально по делу о Burisma фигурировали компании Байдена, но в том варианте обвинения, которое вынесли по делу о взятке в 6 миллионов, эти компании исчезли,
– заявил Кулик.
По словам нардепа Деркача, "сначала взятка в деле должна была быть 50 миллионов долларов, однако официально засветили только 6 миллионов".
Кулик якобы знал о рекордной взятке еще с 2019 года
Также Кулик сообщил, что ему известен Андрей Кича, представитель экс-министра экологии Николая Злочевского, который и пытался дать взятку.
Этого Андрея Кичу в 2019 году представители уже делегировали провести переговоры с прокурорами Генпрокуратуры. У меня в руках рапорт прокурора из группы, расследовавшей дело Burisma. Как указано в рапорте, Burisma и заместитель генпрокурора Енин пытались повлиять на закрытие дела,
– рассказал Кулик.
О том, что в деле Burisma будут давать взятку в 50 миллионов Кулику якобы стало известно еще в августе 2019 года, о чем он сообщил генпрокурору.
Мы обратились в СБУ, чтобы создать предприятие, на которое якобы должны были зайти средства. Но тут в ГПУ сменилось руководство – пришел Рябошапка. После этого фиксирование взятки остановилось, а Рябошапка заявил, что дела не существует,
– сказал Кулик.
Позиция НАБУ и САП
В НАБУ и САП неоднократно заявляли, что дело о рекордной взятке никакого отношения не имеет к кандидату в президенты США Джо Байдену и его сыну.
Чем известны Андрей Деркач и Константин Кулик
- Именно Константин Кулик в Генпрокуратуре вел дело против газовой компании Burisma.
- Компанию, президентом которой является Николай Злочевский, обвиняли в уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов.
- В 2018-м в Burisma сообщили, что судебные дела против компании завершены.
- Дело о хищении государственных ресурсов до сих пор расследует НАБУ.
- С 2014 по 2019 год в совете директоров компании находился Хантер Байден, однако в делах он не фигурировал.
- Самого Кулика из Генпрокуратуры уволили, ведь он не прошел переаттестацию.
- Андрей Деркач – нардеп, который обнародовал якобы записи разговоров 5-го президента Петра Порошенко и Джо Байдена. Большинство из этих разговоров, опять таки, якобы посвящены компании Burisma.
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Коррупция в 6 миллионов долларов: главное
- 12 июня руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов наличными. Один миллион должен был принадлежать посредникам.
- Взятку пытались дать за закрытие эпизода, в котором Злочевский содействовал в завладении деньгами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банком".
- Заместитель начальника налоговой Киева Николай Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.
- В НАБУ и САП отмечают, что, несмотря на то, что в деле фигурируют люди, связанные с компанией Burisma, это не имеет отношения к кандидату в президенты США Джо Байдену и его сыну.
- В деле фигурируют три человека, всех их суд отправил на 2 месяца под стражу с правом внесения залога. это:
– директор по юридическим вопросам компании Burisma Андрей Кича. Для него меру пресечения избрали еще 14 июня, а сумма залога была самой низкой – 40 миллионов 360 тысяч гривен. Уже на следующий день за него этот залог внесли;
– в настоящее время отстранен заместитель начальника налоговой Киева Николай Ильяшенко. Ему суд разрешает выйти только под залог в 84 миллонов 80 тысяч гривен;
– бывшая руководительница одного из департаментов ГФС Елена Мазурова. У нее сумма залога самая высокая – 120 миллионов 24 тысяч гривен.