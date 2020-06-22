Рекордная взятка, которую планировали дать НАБУ и САП за закрытие эпизода дела против Злочевского, должна была быть не 6, а 50 миллионов долларов. Экс-прокурор Кулик, который расследовал дело газовой компании Burisma, также заявил, что фамилия Байден сначала фигурировала в деле.

Из дела исчезли Байдены, – Деркач и Кулик

Бывший прокурор уверяет, из дела исчезли упоминания о Байденах. Об этом Кулик сообщил на совместной с нардепом Андреем Деркачем пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

К теме Суд взял под стражу всех троих подозреваемых по делу о рекордной взятке

Первоначально по делу о Burisma фигурировали компании Байдена, но в том варианте обвинения, которое вынесли по делу о взятке в 6 миллионов, эти компании исчезли,

– заявил Кулик.

По словам нардепа Деркача, "сначала взятка в деле должна была быть 50 миллионов долларов, однако официально засветили только 6 миллионов".

Кулик якобы знал о рекордной взятке еще с 2019 года

Также Кулик сообщил, что ему известен Андрей Кича, представитель экс-министра экологии Николая Злочевского, который и пытался дать взятку.

Этого Андрея Кичу в 2019 году представители уже делегировали провести переговоры с прокурорами Генпрокуратуры. У меня в руках рапорт прокурора из группы, расследовавшей дело Burisma. Как указано в рапорте, Burisma и заместитель генпрокурора Енин пытались повлиять на закрытие дела,

– рассказал Кулик.

О том, что в деле Burisma будут давать взятку в 50 миллионов Кулику якобы стало известно еще в августе 2019 года, о чем он сообщил генпрокурору.

Мы обратились в СБУ, чтобы создать предприятие, на которое якобы должны были зайти средства. Но тут в ГПУ сменилось руководство – пришел Рябошапка. После этого фиксирование взятки остановилось, а Рябошапка заявил, что дела не существует,

– сказал Кулик.

Позиция НАБУ и САП

В НАБУ и САП неоднократно заявляли, что дело о рекордной взятке никакого отношения не имеет к кандидату в президенты США Джо Байдену и его сыну.

Чем известны Андрей Деркач и Константин Кулик

Именно Константин Кулик в Генпрокуратуре вел дело против газовой компании Burisma.

Компанию, президентом которой является Николай Злочевский, обвиняли в уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов.

В 2018-м в Burisma сообщили, что судебные дела против компании завершены.

Дело о хищении государственных ресурсов до сих пор расследует НАБУ.

С 2014 по 2019 год в совете директоров компании находился Хантер Байден, однако в делах он не фигурировал.

Самого К улика из Генпрокуратуры уволили , ведь он не прошел переаттестацию.

, ведь он не прошел переаттестацию. Андрей Деркач – нардеп, который обнародовал якобы записи разговоров 5-го президента Петра Порошенко и Джо Байдена. Большинство из этих разговоров, опять таки, якобы посвящены компании Burisma.

Интересно "Дырка от бублика": кому выгоден слив пленок Порошенко и что с ним не так

Коррупция в 6 миллионов долларов: главное