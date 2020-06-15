Суд взяв під варту усіх трьох підозрюваних у справі про рекордний хабар
Суд обрав запобіжні заходи усім трьом фігурантам справи про спробу підкупу керівництва САП і НАБУ. Усіх їх відправили під варту на два місяці, але з можливістю застави. Сума застави в усіх трьох різна.
Про завершення обрання для підозрюваних запобіжних заходів повідомив Вищий антикорупційний суд, який і займається цією справою.
До слова Рекордний хабар у 6 мільйонів доларів: суд взяв під варту другого фігуранта справи
Першим був директор з юридичних питань компанії Burisma Андрій Кіча. Для нього запобіжний захід обрали ще 14 червня, а сума застави була найнижчою – 40 мільйонів 360 тисяч гривень. Вже наступного дня за нього цю заставу внесли.
Другий фігурант справи – нині відсторонений заступник начальника податкової Києва Микола Ільяшенко. Йому суд дозволяє вийти лише під заставу у 84 мільйони 80 тисяч гривень.
Третім був розгляд запобіжного заходу для колишньої керівниці одного з департаментів ДФС Олени Мазурової. У неї сума застави найвища – 120 мільйонів гривень 24 тисячі гривень.
Наразі точно відомо, що після внесення застави тимчасово зможе вийти на волю Андрій Кіча. Про можливе внесення застави за Ільяшенка або Мазурову наразі нічого не відомо.
Загальна сума застави для усіх трьох підозрюваних становить майже 244,5 мільйона гривень. Їх підозрюють у спробі дати хабар керівникам НАБУ і САП на суму 6 мільйонів гривень, що в конвертації становить понад 160 мільйонів гривень.
Корупція у 6 мільйонів доларів: головне
- 12 червня керівництву НАБУ і очільнику САП Назару Холодницькому намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Один мільйон мав належати посередникам.
- Хабар намагалися дати за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".
- Ільяшенко передавав 6 мільйонів доларів позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку. Рекордний хабар перераховували, так передбачає процедура, понад 12 годин.
- У НАБУ та САП зазначають, що, попри те, що у справі фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma, це не має стосунку до кандидата в президенти США Джо Байдена та його сина.