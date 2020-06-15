Суд обрав запобіжні заходи усім трьом фігурантам справи про спробу підкупу керівництва САП і НАБУ. Усіх їх відправили під варту на два місяці, але з можливістю застави. Сума застави в усіх трьох різна.

Про завершення обрання для підозрюваних запобіжних заходів повідомив Вищий антикорупційний суд, який і займається цією справою.

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Першим був директор з юридичних питань компанії Burisma Андрій Кіча. Для нього запобіжний захід обрали ще 14 червня, а сума застави була найнижчою – 40 мільйонів 360 тисяч гривень. Вже наступного дня за нього цю заставу внесли.

Другий фігурант справи – нині відсторонений заступник начальника податкової Києва Микола Ільяшенко. Йому суд дозволяє вийти лише під заставу у 84 мільйони 80 тисяч гривень.

Третім був розгляд запобіжного заходу для колишньої керівниці одного з департаментів ДФС Олени Мазурової. У неї сума застави найвища – 120 мільйонів гривень 24 тисячі гривень.

Наразі точно відомо, що після внесення застави тимчасово зможе вийти на волю Андрій Кіча. Про можливе внесення застави за Ільяшенка або Мазурову наразі нічого не відомо.

Загальна сума застави для усіх трьох підозрюваних становить майже 244,5 мільйона гривень. Їх підозрюють у спробі дати хабар керівникам НАБУ і САП на суму 6 мільйонів гривень, що в конвертації становить понад 160 мільйонів гривень.

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