Суд избрал меры пресечения всем трем фигурантам дела о попытке подкупа руководства САП и НАБУ. Всех их отправили под стражу на два месяца, но с возможностью залога. Сумма залога у всех троих разная.

О завершении избрания для подозреваемых мер пресечения сообщил Высший антикоррупционный суд, который и занимается этим делом.

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Первым был директор по юридическим вопросам компании Burisma Андрей Кича. Для него меру пресечения избрали еще 14 июня, а сумма залога была самой низкой – 40 миллионов 360 тысяч гривен. Уже на следующий день за него этот залог внесли.

Второй фигурант дела – ныне отстраненный заместитель начальника налоговой Киева Николай Ильяшенко. Ему суд позволяет выйти только под залог в 84 миллиона 80 тысяч гривен.

Третьим было рассмотрение меры пресечения для бывшей руководительницы одного из департаментов ГФС Елены Мазуровой. У нее сумма залога самая высокая – 120 миллионов гривен 24 тысячи гривен.

Сейчас точно известно, что после внесения залога временно сможет выйти на свободу Андрей Кича. О возможном внесении залога за Ильяшенко или Мазурову пока ничего не известно.

Общая сумма залога для всех трех подозреваемых составляет почти 244,5 миллиона гривен. Их подозревают в попытке дать взятку руководителям НАБУ и САП на сумму 6 миллионов гривен, что в конвертации составляет более 160 миллионов гривен.

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