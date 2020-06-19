Мемуары Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло" еще не напечатали в США, но ряд крупных американских медиа уже обнародовали выдержки из них. На страницах воспоминаний экс-советника по нацбезопасности Дональда Трампа нашлось место и для Украины и России.

Подробнее о том, в чем обвиняет бывшего шефа Джон Болтон и при чем здесь Украина – читайте в материале 24 канала.

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Спокойный и сосредоточенный. Джон Болтон вышел из тени после того, как ушел из Белого Дома в сентябре 2019 года. Через 9 месяцев после увольнения бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа оказался в центре внимания американских СМИ.

Джон Болтон подготовил к изданию свои мемуары о работе в администрации Дональда Трампа. Их еще не напечатали, но уже активно обсуждают в США. Дело в том, что в своей книге под названием "Комната, где это произошло" экс-советник американского президента собрал немало острой критики в адрес своего бывшего шефа.

"Я не думаю, что он достоин своей должности. Я думаю, что у него недостаточно опыта и знаний, чтобы выполнять президентскую работу", – сказал Джон Болтон.

"Путин считает, что может крутить Трампом..."

Так Джон Болтон утверждает, что Трамп просил главу Китая Си Цзинь Пина помочь ему с переизбранием на второй президентский срок. А еще бывший советник по нацбезопасности обвиняет американского президента в глупости и недальновидности.

По словам Болтона, перед встречей с Путиным в Хельсинки летом 2018 года Трамп поинтересовался, принадлежит ли Финляндия России. Эта недальновидность и неосведомленность не помешали Трампу продвигать благосклонное отношение к России. По словам Болтона, американский президент не хотел вводить санкции в отношении Кремля и всячески избегал критики в адрес Путина.

По моему мнению, Путин считает, что может крутить Трампом как цыган солнцем. Путин – умный и сложный игрок. Он не воспринимает Трампа как серьезного соперника,

– отметил бывший советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон.

Враждебное отношение к Украине

А вот Украину, по словам Болтона, Трамп воспринимает как препятствие для установления хороших отношений с Россией. К тому же американский президент считает, что именно Киев, а не Москва, вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году. И делал это на стороне его соперников – демократов.

"Безусловно, все это не имеет подтверждения и об этом даже было заявлено в отчете сенатского комитета по иностранным делам", – отметил аналитик фонда Майдан иностранных дел Александр Хара.

Но несмотря на этот отчет Трамп сформировал враждебное отношение к Украине, потому что больше прислушивался к теориям заговора, о которых ему рассказывал личный адвокат Руди Джулиани. И поэтому колебался заморозить военную помощь Украине, требуя от украинской власти начать расследование в отношении своего конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена. Все это в конечном итоге привело к процессу импичмента Трампа, известного как Украинагейт.

Дальнейшее развитие отношений между Киевом и Вашингтоном

Вместе с тем Украина пользуется двухпалатной поддержкой в ​​Конгрессе США. Под давлением республиканцев и демократов администрация Трампа предоставила нашей стране летальное оружие для противостояния российской агрессии. Наконец американский президент подписал санкции против российского проекта "Северный поток-2". А вот дальнейшее развитие отношений между Киевом и Вашингтоном будет зависеть от президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре.

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"Украине придется, независимо от результатов выборов, как-то выстраивать отношения с Вашингтоном уже с позиций восстановления доверия", – убежден аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

А Джону Болтону, чтобы выдать свои мемуары, придется дождаться решения суда. Минюст США обратился в окружной суд в Вашингтоне, настаивая, что публикацию книги "Комната, где это произошло" надо остановить, ведь она содержит государственную тайну.

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