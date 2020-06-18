Президент США Дональд Трамп отказывался оказывать любую помощь Украине, пока та не передаст все материалы, касающиеся Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом в своей книге написал бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Книга Джона Болтона "Комната, где это произошло", еще не опубликована. Однако журналисты The New York Times уже ознакомились с ней.

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Одна из частей книги посвящена и Украине. Речь идет о том, что президент США Дональд Трамп пытался давить на украинскую власть, чтобы та предоставила все материалы по делу о Хиллари Клинтон и Джо Байдена. Речь идет о расследовании причастности Байдена к отставке генерального прокурора Украины Виктора Шокина. А также то, что сын Байдена Хантер работал на компанию Burisma, которая связана с коррупционными скандалами.

Болтон в своей книге убеждает, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер 8-10 раз пытались уговорить Трампа передать Украине помощь.

Стоит отметить, что именно этот скандал привел к тому, что демократы в Конгрессе США объявили импичмент Трампу. Но в Сенате большинство у республиканцев, поэтому это решение было отклонено

Болтон же отмечает, что во время расследования в отношении Трампа надо было расширить круг вопросов, не ограничиваясь только Украиной. По его словам, Трамп также влиял на расследование в отношении турецкого Halkbank и китайского ZTE в угоду лидерам Турции и Китая.

Выход книги "Комната, где это произошло" запланирована на 23 июня. Однако Администрация Трампа обратилась с иском в суд, чтобы не допустить публикации мемуаров Джона Болтона о 17 месяцах его работы на посту советника по вопросам национальной безопасности президента США. Причиной называют то, что в книге Болтон раскрыл немало секретной информации.