Президент США Дональд Трамп відмовлявся надавати будь-яку допомогу Україні, поки та не передасть усі матеріали, що стосуються Джо Байдена та його сина Хантера. Про це у своїй книзі написав колишній радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон.

Книга Джона Болтона "Кімната, де це сталося", ще не опублікована. Однак журналісти The New York Times вже ознайомилися з нею.

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Одна з частин книги присвячена і Україні. Мова йде про те, що президент США Дональд Трамп намагався тиснути на українську владу, щоб та надала усі матеріали у справі про Гілларі Клінтон та Джо Байдена. Мова йде про розслідування причетності Байдена до відставки генерального прокурора України Віктора Шокіна. А також те, що син Байдена Хантер працював на компанію Burisma, яка пов'язана з корупційними скандалами в Україні.

Болтон у своїй низі переконує, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер 8-10 разів намагалися умовити Трампа передати Україні допомогу.

Варто відзначити, що саме цей скандал призвів до того, що демократи в Конгресі США оголосили імпічмент Трампу. Але в Сенаті більшість у республіканців, тому це рішення було відхилено

Болтон ж відзначає, що під час розслідування щодо Трампа, треба було розширити коло питань, не обмежившись лише Україною. За його словами, Трамп також впливав на розслідування щодо турецького Halkbank та китайського ZTE на догоду лідерам Туреччини та Китаю.

Вихід книги "Кімната, де це сталося" запланована на 23 червня. Однак Адміністрація Трампа звернулася з позовом до суду, щоби не допустити публікації мемуарів Джона Болтона про 17 місяців його роботи на посаді радника з питань національної безпеки президента США. Причиною називають те, що у книзі Болтон розкрив чимало секретної інформації.