До листопадових виборів президента США залишилося менше пів року. Передвиборна гонка стає все запеклішою. І, схоже, Дональд Трамп почав в ній поступатися. Останнє опитування CNN показало, що проголосувати за Трампа зараз готовий лише 41% виборців, за його суперника Джо Байдена – 55%.

До ноябрьских выборов президента США осталось менее полугода. По всем законам жанра, предвыборная борьба становится все более ожесточенной. Об этом говорится в новом видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале.

Три испытания для Трампа

Действующий президент республиканец Дональд Трамп довольно уверенно прошел через 3 очень серьезных испытания, которые ему подкинула судьба.

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► Украинский скандал и импичмент он вынес очень спокойно. Более того, после оправдания в Сенате его рейтинг даже немного вырос.

► Коронавирусная эпидемия и заторможенная реакция на нее со стороны Белого дома могли утопить Трампа. Однако он в последний момент увернулся и выставил виновником массовой гибели американцев – Китай и его правительство. Кроме того, появление эффективного лекарства – ремдесивира – помогло снять общественную тревогу.

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► Третья напасть – беспрецедентный экономический кризис, вызванный эпидемией и карантином. Эта беда ударила по главному достижению Трамп – уверенно растущей экономике.

Но и тут президенту повезло. После частичного выхода страны из карантина безработица начала быстро сокращаться, хотя все экономисты были уверены в обратном. Трамп тут же объявил это своей победой.

Таким образом президент с ловкостью эквилибриста последовательно прошел через политический, медицинский и экономический кризисы. Казалось, что победное его шествие ко второму сроку уже не остановить.

Трамп поплыл

Но тут грянул полицейско-расовый кризис. И тут Трамп поплыл. Вместо того, чтобы показать себя объединителем страны, готовым вылечить ее старые язвы, президент показал себя упертым и недальновидным ослом.

После убийства полицейскими чернокожего мужчины Джорджа Флойда на улицы американских городов вышли сотни тысяч манифестантов, требовавших положить конец избыточному полицейскому насилию в отношении расовых меньшинств.

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Мирные дневные протесты вечерами часто выливались в грабежи и мародерства. Трамп, как человек, всегда настроенный на конфронтацию, тут же обвинил всех демонстрантов преступниками, террористами и мародерами. А с ними у него разговор короткий.

Разгон мирной манифестации в Вашингтоне

Ключевым моментом этой истории стал разгон мирной манифестации в Вашингтоне.

Примерно неделю назад Трамп бросил полицию, национальную гвардию и даже военные вертолеты на силовой, очень жестокий разгон людей у Белого дома. Десятки людей были избиты и задержаны.

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Все это он сделал ради того, чтобы пешком пройти 300 метров от Белого дома до церкви Святого Иоанна. Там он взял в руки Библию, стоял и позировал фотографам. Никакой другой цели у массового избиения людей не было.



Трамп с Библией возле церкви Святого Иоанна / Фото ЕРА

Для Трампа это стало почти тем же, чем стало избиение студентов на Майдане для Виктора Януковича. Немотивированная, злобная агрессия против мирных демонстрантов вызвала гнев во всех слоях американского общества.

Watch the shocking moment #7NEWS reporter @AmeliaBrace and our cameraman were knocked over by a police officer LIVE on air after chaos erupted in Washington DC. pic.twitter.com/R8KJLnfxPN — Sunrise (@sunriseon7) June 1, 2020

Даже высокопоставленные военные, включая министра оброны и главу генштаба выступили против верховного главнокомандующего. Они объявили, что выступают категорически против его идеи использовать американскую армию против американского народа – для подавления массовых акций протеста.

Такого в истории США еще не было. Военные в США ни-ког-да не вмешиваются во внутреннюю политику. Это уникальный случай.

В этих условиях рейтинг президента камнем полетел вниз. Согласно последнему опросу телеканала CNN, его работу одобряют 38% избирателей – на 7% меньше, чем неделю назад. Проголосовать за Трампа сейчас готов лишь 41% избирателей. За его соперника Джо Байдена – 55%.

Разрыв в 14%для американской политики является просто огромным. Чтобы его устранить, либо Трамп должен научиться ходить по воде, либо у Байдена должны вырасти рога и копыта. Другого пути я не вижу.

Почему Трамп разогнал демонстрантов

Многие сейчас задаются вопросом: как же так? В чем ошибся тефлоновый президент, которому до этого сходило с рук? С моей точки зрения, проблема в том, что он принимал решения, исходя из устаревших данных о настроениях в американском обществе.

В 1968 году в США была аналогичная ситуация. После убийства Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, на фоне войны во Вьетнаме вся страна была объята протестами и погромами на расовой и политической почве.



Мартин Лютер Кинг и Роберт Кеннеди / Фото с просторов интернета

Белое население Америки – и демократы, и независимые, и особенно республиканцы – были очень напуганы повсеместными беспорядками. Они чувствовали физическую опасность для себя и своих близких.

В результате тогда на выборах президента с большим перевесом победил республиканец Ричард Никсон, который обещал навести порядок в стране железной рукой.

Трамп, очевидно, решил повторить успех Никсона полувековой давности. Но не учел того, что страна с тех пор ОЧЕНЬ изменилась.

В те времена отношение людей к насилию было намного проще. К полицейскому насилию – тем более. А полицейское насилие в отношении чернокожих вообще неофициально поощрялось.

Сейчас же примерно 67% американцев считают полицейское насилие в отношении расовых меньшинств очень серьезной проблемой, с которой надо бороться. Чтобы вы понимали динамику: по данным CNN, всего 5 лет назад таких было 49%. То есть рост с половины до двух третей всего за пять лет!

Конечно, в США все еще есть множество людей, которые напуганы беспорядками на расовой почве. Но тех, кого пугает расизм и дискриминация, уже намного больше. Трамп сделал ставку на использование грубой силы против манифестантов – как погромщиков, так мирных людей. И именно это вызвало возмущение общества.

Бывший министр обороны Джеймс Мэттис написал, что Трамп – первый президент США, который даже не пытается притворяться, что хочет объединить общество. Он в прямом смысле раскалывает Америку на две части.



Дональд Трамп и Джеймс Мэттис / Фото АР

Никакой народ не любит, когда его страну ломают на куски. Особенно неприятно, когда это делает ее президент. Американцы этого Трампу не простят.

Сейчас он, видимо, понял, что наломал дров. По последей информации из Белого дома, в конце этой недели или в начале следующей президент собирается выступить с большой примиряющей речью по расовым вопросам. Более того, несмотря на продолжающуюся эпидемию, он собирается возобновить массовые предвыборные митинги.

Сложно сказать, сумеет ли он что-то изменить этой речью и этими митингами. Я думаю, что люди ему уже не поверят. Политика Трампа, направленная на раскол США, не нравится очень многим людям.

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Важный показатель. На выборах 2016 года Трамп с большим перевесом опередил Хиллари Клинтон в категории "независимые избиратели". Это те, кто не республиканцы и не демократы. Люди посередине.

Сейчас Джо Байден примерно на 10% опережает Трампа по популярности в этой категории избирателей. Если до ноября эта ситуация радикально не изменится, то следующим президентом США будет выбран демократ их штата Делавэр. Ну, а Трамп, скорее всего, пойдет под суд. Его политические оппоненты уже много раз ему это обещали.