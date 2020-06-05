У США в останню дорогу провели Джорджа Флойда – афроамериканця, який загинув від рук поліції під час затримання. На церемонії прощання були присутні родичі та друзі чоловіка, а також правозахисники та політики.

Зокрема, попрощатися із Джорджем Флойдом прийшов мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей. Біля закритої труни він встав на одне коліно та навіть розплакався. Про це пише "Німецька хвиля".

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Під час церемонії пам’ять Флойда вшанували мовчанням, воно тривало 8 хвилин та 46 секунд. Саме стільки часу поліцейський Дерек Шовін придавлював коліном шию афроамериканця.



У Міннеаполісі попрощалися із Джорджем Флойдом / Фото Getty images



Поблизу місця, де проходила церемонія, зібралися небайдужі люди / Фото Getty images

Адвокат сім'ї Флойда Бен Крамп наголосив: 46-річний чоловік помер не через коронавірус, а через іншу пандемію, "яка у США дуже добре відома, він помер від пандемії расизму і дискримінації".

Прощальні церемонії пройдуть також у Північній Кароліні, де народився Джордж Флойд, та у Техасі, де його поховають.



Поховають Флойда у Техасі / Фото Getty images

Церемонія прощання з Джорджем Флойдом: відео

Дивіться відео: у Міннеаполісі попрощалися з Джорджем Флойдом

Що відомо про смерть Джорджа Флойда та протести, що вона викликала: