У Міннеаполісі пройшла церемонія прощання з Джорджем Флойдом: фото та відео
У США в останню дорогу провели Джорджа Флойда – афроамериканця, який загинув від рук поліції під час затримання. На церемонії прощання були присутні родичі та друзі чоловіка, а також правозахисники та політики.
Зокрема, попрощатися із Джорджем Флойдом прийшов мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей. Біля закритої труни він встав на одне коліно та навіть розплакався. Про це пише "Німецька хвиля".
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Під час церемонії пам’ять Флойда вшанували мовчанням, воно тривало 8 хвилин та 46 секунд. Саме стільки часу поліцейський Дерек Шовін придавлював коліном шию афроамериканця.
У Міннеаполісі попрощалися із Джорджем Флойдом / Фото Getty images
Поблизу місця, де проходила церемонія, зібралися небайдужі люди / Фото Getty images
Адвокат сім'ї Флойда Бен Крамп наголосив: 46-річний чоловік помер не через коронавірус, а через іншу пандемію, "яка у США дуже добре відома, він помер від пандемії расизму і дискримінації".
Прощальні церемонії пройдуть також у Північній Кароліні, де народився Джордж Флойд, та у Техасі, де його поховають.
Поховають Флойда у Техасі / Фото Getty images
Церемонія прощання з Джорджем Флойдом: відео
Дивіться відео: у Міннеаполісі попрощалися з Джорджем Флойдом
Що відомо про смерть Джорджа Флойда та протести, що вона викликала:
- 25 травня у Міннеаполісі поліція затримала 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Той начебто розплачувався у магазині фальшивою банкнотою.
- Затримання було вкрай жорстоким: чоловік загинув від дій правоохоронців.
- Один із них притиснув його горло коліном. Флойд просив не вбивати його та кричав, що не може дихати, однак поліцейські не реагували на це.
- Медиків викликали, коли Флойд затих. Чоловік помер у лікарні.
- Після цього міста у США охопила потужна хвиля протестів, які тривають і досі.