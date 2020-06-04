Джордж Флойд був інфікований коронавірусом, – звіт судмедекспертів
Афроамериканець Джордж Флойд, який загинув через свавілля поліцейських, хворів на коронавірус. Такими є результати звіту про його розтин від судмедекспертів округу Хеннепін, що у Міннесоті.
Коронавірус у Флойда підтвердили ще у квітні 2020 року, повідомили у звіті про розтин, пише The Guardian.
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Однак COVID-19 не був фактором, який сприяв смерті Джорджа Флойда,
– йдеться у повідомленні.
Судмедексперти також підтвердили, що Флойд отримав першочергову медичну допомогу на місці, а потім у Медичному центрі округу Хеннепін. Однак реанімувати його лікарям не вдалося.
Якими є результати попередніх експертиз
- Перший розтин показав, що чоловік начебто мав ішемічну та гіпертонічну хвороби серця. Також у нього була інтоксикація опіоїдним аналгетиком фентанілом, а ще він нібито напередодні вживав метамфетамін.
- Незалежні медичні експерти, яких залучила сім'я убитого поліцейськими, провели повторний розтин тіла Флойда. За їхніми висновками, чоловік помер від відсутності кровотоку в мозок.
Смерть Флойда та протести через це: коротко
- 25 травня правоохоронці затримали афроамериканця Джорджа Флойда. Один з поліцейських застосував задушливий прийом, ставши коліном на шию чоловіка. Флойд благав його відпустити, бо "не міг дихати". Однак правоохоронець цього не зробив. Невдовзі постраждалий помер.
- Чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, звільнили, а одного з них, який безпосередньо душив чоловіка, 29 травня взяли під варту.
- Після смерті Флойда США охопили протести. Наразі заарештували понад 4 тисячі людей. До мітингувальників долучилися радикально налаштовані люди, які б'ють інших протестувальників, грабують магазини та спалюють чужі автомобілі. Є постраждалі й серед силовиків, і серед протестувальників.
- У Вашингтоні та в інших великих містах США оголосили комендантську годину.
- Протести вийшли за межі США. Зокрема, мітингували у Парижі, Амстердамі та Лондоні.