Афроамериканець Джордж Флойд, який загинув через свавілля поліцейських, хворів на коронавірус. Такими є результати звіту про його розтин від судмедекспертів округу Хеннепін, що у Міннесоті.

Коронавірус у Флойда підтвердили ще у квітні 2020 року, повідомили у звіті про розтин, пише The Guardian.

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Однак COVID-19 не був фактором, який сприяв смерті Джорджа Флойда,

– йдеться у повідомленні.

Судмедексперти також підтвердили, що Флойд отримав першочергову медичну допомогу на місці, а потім у Медичному центрі округу Хеннепін. Однак реанімувати його лікарям не вдалося.

Якими є результати попередніх експертиз

Перший розтин показав, що чоловік начебто мав ішемічну та гіпертонічну хвороби серця. Також у нього була інтоксикація опіоїдним аналгетиком фентанілом, а ще він нібито напередодні вживав метамфетамін.

Незалежні медичні експерти, яких залучила сім'я убитого поліцейськими, провели повторний розтин тіла Флойда. За їхніми висновками, чоловік помер від відсутності кровотоку в мозок.

Смерть Флойда та протести через це: коротко