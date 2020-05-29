Поліцейського з Міннеаполіса Дерека Шовіна взяли під варту. Саме він під час затримання Джорджа Флойда притиснув його шию коліном. Смерть Флойда призвела до потестів проти дій правоохоронців по всій країні.

Шовін служив у поліції 19 років Про затримання Шовіна повідомив комісар Департаменту громадської безпеки штату Міннесота Джон Гарінгтон, інформує CBS. До теми Резонансне вбивство у Міннеаполісі: у місті ввели режим надзвичайної ситуації Шовіну висунули звинувачення у вбивстві 46-річного афроамериканця. Дерек Шовін пропрацював у поліції 19 років. Після смерті Джорджа Флойда його одразу звільнили. Дивіться відео затримання Джорджа Флойда: Вбивство поліцейськими Джорджа Флойда та протести проти расизму Поліцейські затримали темношкірого Джорджа Флойда 25 травня нібито за те, що він намагався розрахуватися фальшивим чеком.

Під час затримання один з поліцейських почав душити Флойда, ставши йому коліном на шию.

Чоловік казав, що не може дихати та просив не душити його.

Відпустили чоловіка, коли він був непритомним. Його госпіталізували, однак у лікарні Флойд помер.

Наразі 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, звільнили зі служби. Справу почало розслідувати ФБР.

Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести.

У Міннеаполісі повідомили про одну жертву масових акцій – чоловіка застрелили. У місті ввели режим надзвичайної ситуації.

У Луїсвіллі, Кентуккі, під час протестів обстріляли сімох людей, двоє – прооперовані.