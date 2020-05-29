Вбивство, що сколихнуло США: поліцейського, причетного до смерті Флойда, взяли під варту
Поліцейського з Міннеаполіса Дерека Шовіна взяли під варту. Саме він під час затримання Джорджа Флойда притиснув його шию коліном. Смерть Флойда призвела до потестів проти дій правоохоронців по всій країні.
Шовін служив у поліції 19 років
Про затримання Шовіна повідомив комісар Департаменту громадської безпеки штату Міннесота Джон Гарінгтон, інформує CBS.
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Шовіну висунули звинувачення у вбивстві 46-річного афроамериканця.
Дерек Шовін пропрацював у поліції 19 років. Після смерті Джорджа Флойда його одразу звільнили.
Дивіться відео затримання Джорджа Флойда:
Вбивство поліцейськими Джорджа Флойда та протести проти расизму
- Поліцейські затримали темношкірого Джорджа Флойда 25 травня нібито за те, що він намагався розрахуватися фальшивим чеком.
- Під час затримання один з поліцейських почав душити Флойда, ставши йому коліном на шию.
- Чоловік казав, що не може дихати та просив не душити його.
- Відпустили чоловіка, коли він був непритомним. Його госпіталізували, однак у лікарні Флойд помер.
- Наразі 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, звільнили зі служби. Справу почало розслідувати ФБР.
- Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести.
- У Міннеаполісі повідомили про одну жертву масових акцій – чоловіка застрелили. У місті ввели режим надзвичайної ситуації.
- У Луїсвіллі, Кентуккі, під час протестів обстріляли сімох людей, двоє – прооперовані.