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За розслідування резонансного вбивства у Міннесоті взялося ФБР

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Вбивство Флойда розслідуватиме ФБР
Вбивство Флойда розслідуватиме ФБР / Колаж 24 каналу

Масові протести у США охопили вже щонайменше три міста. Спричинило їх резонансне вбивство копами афроамериканця Флойда у Міннесоті. "Серйозним розслідуванням" справи вирішили зайнятися і ФБР, і прокуратура.

У CNN розповіли, що Федеральне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора США та міністерство юстиції країни справу про вбивство Флойда зробили своїм пріоритетом. 

Детально Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести і чому про нього говорять зірки

Що з'ясовуватиме ФБР

  • Чи порушили поліцейські закон під час затримання Флойда.
  • Якщо так – то розпочнуть кримінальне провадження.

Відповідну офіційну заяву опублікував і офіс окружного прокурора Міннесоти:

  • "Міністерство юстиції визначило розслідування першочерговим завданням та призначило досвідчених прокурорів і кримінальних слідчих ФБР".

Однак, попри заяви влади, протести у регіоні тривають.

Вбивство копами афроамериканця Флойда: коротко

  • 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
  • Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию.
  • Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні начебто не було жодних підстав – адже він начебто навіть не опирався під час затримання.
  • Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно – наступного дня чоловік помер. 
  • Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".
Автор: Олесь Друкач
Теги: Кримінальні новини Джордж Флойд Новини США
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