За розслідування резонансного вбивства у Міннесоті взялося ФБР

Масові протести у США охопили вже щонайменше три міста. Спричинило їх резонансне вбивство копами афроамериканця Флойда у Міннесоті. "Серйозним розслідуванням" справи вирішили зайнятися і ФБР, і прокуратура.

У CNN розповіли, що Федеральне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора США та міністерство юстиції країни справу про вбивство Флойда зробили своїм пріоритетом. Детально Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести і чому про нього говорять зірки Що з'ясовуватиме ФБР Чи порушили поліцейські закон під час затримання Флойда.

Якщо так – то розпочнуть кримінальне провадження. Відповідну офіційну заяву опублікував і офіс окружного прокурора Міннесоти: "Міністерство юстиції визначило розслідування першочерговим завданням та призначило досвідчених прокурорів і кримінальних слідчих ФБР". Однак, попри заяви влади, протести у регіоні тривають. Вбивство копами афроамериканця Флойда: коротко 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.

Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию.

Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні начебто не було жодних підстав – адже він начебто навіть не опирався під час затримання.

Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно – наступного дня чоловік помер.

Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".