Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Смерть Джорджа Флойда: протести поширились на інші міста США – копів закидають камінням 

- Читать новость на русском
Протести щодо смерті Джорджа Флойда у США
Протести щодо смерті Джорджа Флойда у США / CNN

Ще у двох містах США – Лос-Анджелесі та Мемфісі – відбулися масові протести. Завершилися вони зіткненнями з поліцією. Люди протестують через те, що поліція під час затримання вбила афроамериканця Джорджа Флойда.

Детальніше про нову хвилю протестів у США

Лос-Анджелес (штат Каліфорнія)

В акції взяли участь кілька сотень людей. Вони виступили проти насильства з боку правоохоронців. Про це повідомляє CNN.

Радимо ознайомитися Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести і чому про нього говорять зірки

За даними журналістів, дехто з демонстрантів атакував поліцейський автомобіль. У результаті сталися сутички між учасниками акції протесту та правоохоронцями.

Мемфіс (Теннесі)

Тут у результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією затримали щонайменше двох учасників протесту.

Про причини заворушень інформації немає.

Що цьому передувало

Масштабні протести у США щодо вбивства Флойда почалися в Міннеаполісі з 25 травня. Організатори мітингу закликали учасників до мирного маршу. Однак, без інцидентів не обійшлося. Так, тут мітингувальники підпалили одну з будівель, і огонь перекинувся на весь квартал. Місцева влада, зі свого боку, запровадила надзвичайну ситуацію та звернулася по допомогу до Нацгвардії.

"Чесно, я вважаю, що вони мають отримати довічне ув'язнення або смертний вирок. Забираєш життя, віддаєш життя взамін", – сказала протестуюча Аріанна Массакоі.

Крім того, протестувальники продовжують вступати у сутички з поліцією: правоохоронців закидують камінням та пляшками, розбивають авто копів, а також громлять вітрини. Є факти й мародерства у магазинах та супермаркетах. У відповідь силовики стріляють гумовими кулями та застосовує сльозогінний газ.

Більше Міннеаполіс у вогні: влада міста просить ввести Нацгвардію – фото, відео

Протести проти расизму в США / Скриншоти

Смерть Джоржа Флойда: основне

  • 25 травня афроамериканця затримали правоохоронці.
  • За словами поліцейських, причиною затримання чоловіка стало те, що він чинив опір після того, як його авто зупинили правоохоронці.
  • На відео, яке оприлюднили в мережі, можна побачити, що поліцейський 7 хвилин придушував шию Флойда до землі під час затримання. Флойд казав, що не може дихати та просив його не вбивати.
  • Відпустили чоловіка, вже коли він був непритомним. Опісля його доправили до лікарні. В медзакладі він власне й помер.
  • Щоправда, правоохоронці стверджують, що смерть настала внаслідок нещасного медичного випадку під час взаємодії з поліцією.
  • Наразі 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, звільнили зі служби. Справу почало розслідувати ФБР.
  • "Вони стверджують, що він намагався щось підробити. В гіршому випадку, це є ненасильницьким злочином. Але все ж поліція застосувала насильницьку, надмірну, смертельну силу, коли натрапила на нього. Це просто не має сенсу", – наголошує адвокат Бенджамін Крамп.

Дивіться відео: у США проходять протести проти расизму

 

Автор: Комар Микита, Катерина Козачинська, Андрій Шляхтін
Теги: Протести Джордж Флойд Кримінальні новини Сутички Новини США
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Масове вбивство на Житомирщині: яку версію повинне перевірити слідство
сьогодні , 19:00 Масове вбивство на Житомирщині: яку версію повинне перевірити слідство
Анна Маляр
Трамп проти Байдена: як коронавірус змінив виборчі перегони в США
сьогодні , 17:10 Трамп проти Байдена: як коронавірус змінив виборчі перегони в США
Остап Яриш
Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
сьогодні , 08:45 Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
Анатолій Яворський