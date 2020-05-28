Смерть Джорджа Флойда: протести поширились на інші міста США – копів закидають камінням
Ще у двох містах США – Лос-Анджелесі та Мемфісі – відбулися масові протести. Завершилися вони зіткненнями з поліцією. Люди протестують через те, що поліція під час затримання вбила афроамериканця Джорджа Флойда.
Детальніше про нову хвилю протестів у США
Лос-Анджелес (штат Каліфорнія)
В акції взяли участь кілька сотень людей. Вони виступили проти насильства з боку правоохоронців. Про це повідомляє CNN.
Радимо ознайомитися Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести і чому про нього говорять зірки
За даними журналістів, дехто з демонстрантів атакував поліцейський автомобіль. У результаті сталися сутички між учасниками акції протесту та правоохоронцями.
Мемфіс (Теннесі)
Тут у результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією затримали щонайменше двох учасників протесту.
Про причини заворушень інформації немає.
Що цьому передувало
Масштабні протести у США щодо вбивства Флойда почалися в Міннеаполісі з 25 травня. Організатори мітингу закликали учасників до мирного маршу. Однак, без інцидентів не обійшлося. Так, тут мітингувальники підпалили одну з будівель, і огонь перекинувся на весь квартал. Місцева влада, зі свого боку, запровадила надзвичайну ситуацію та звернулася по допомогу до Нацгвардії.
"Чесно, я вважаю, що вони мають отримати довічне ув'язнення або смертний вирок. Забираєш життя, віддаєш життя взамін", – сказала протестуюча Аріанна Массакоі.
Крім того, протестувальники продовжують вступати у сутички з поліцією: правоохоронців закидують камінням та пляшками, розбивають авто копів, а також громлять вітрини. Є факти й мародерства у магазинах та супермаркетах. У відповідь силовики стріляють гумовими кулями та застосовує сльозогінний газ.
Більше Міннеаполіс у вогні: влада міста просить ввести Нацгвардію – фото, відео
Протести проти расизму в США / Скриншоти
Смерть Джоржа Флойда: основне
- 25 травня афроамериканця затримали правоохоронці.
- За словами поліцейських, причиною затримання чоловіка стало те, що він чинив опір після того, як його авто зупинили правоохоронці.
- На відео, яке оприлюднили в мережі, можна побачити, що поліцейський 7 хвилин придушував шию Флойда до землі під час затримання. Флойд казав, що не може дихати та просив його не вбивати.
- Відпустили чоловіка, вже коли він був непритомним. Опісля його доправили до лікарні. В медзакладі він власне й помер.
- Щоправда, правоохоронці стверджують, що смерть настала внаслідок нещасного медичного випадку під час взаємодії з поліцією.
- Наразі 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, звільнили зі служби. Справу почало розслідувати ФБР.
- "Вони стверджують, що він намагався щось підробити. В гіршому випадку, це є ненасильницьким злочином. Але все ж поліція застосувала насильницьку, надмірну, смертельну силу, коли натрапила на нього. Це просто не має сенсу", – наголошує адвокат Бенджамін Крамп.
Дивіться відео: у США проходять протести проти расизму