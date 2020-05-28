Смерть Джорджа Флойда: протести поширились на інші міста США – копів закидають камінням 

Ще у двох містах США – Лос-Анджелесі та Мемфісі – відбулися масові протести. Завершилися вони зіткненнями з поліцією. Люди протестують через те, що поліція під час затримання вбила афроамериканця Джорджа Флойда.

Детальніше про нову хвилю протестів у США

Лос-Анджелес (штат Каліфорнія)

В акції взяли участь кілька сотень людей. Вони виступили проти насильства з боку правоохоронців. Про це повідомляє CNN.

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За даними журналістів, дехто з демонстрантів атакував поліцейський автомобіль. У результаті сталися сутички між учасниками акції протесту та правоохоронцями.

Мемфіс (Теннесі)

Тут у результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією затримали щонайменше двох учасників протесту.

Про причини заворушень інформації немає.

Що цьому передувало

Масштабні протести у США щодо вбивства Флойда почалися в Міннеаполісі з 25 травня. Організатори мітингу закликали учасників до мирного маршу. Однак, без інцидентів не обійшлося. Так, тут мітингувальники підпалили одну з будівель, і огонь перекинувся на весь квартал. Місцева влада, зі свого боку, запровадила надзвичайну ситуацію та звернулася по допомогу до Нацгвардії.

"Чесно, я вважаю, що вони мають отримати довічне ув'язнення або смертний вирок. Забираєш життя, віддаєш життя взамін", – сказала протестуюча Аріанна Массакоі.

Крім того, протестувальники продовжують вступати у сутички з поліцією: правоохоронців закидують камінням та пляшками, розбивають авто копів, а також громлять вітрини. Є факти й мародерства у магазинах та супермаркетах. У відповідь силовики стріляють гумовими кулями та застосовує сльозогінний газ.

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Смерть Джоржа Флойда: основне

25 травня афроамериканця затримали правоохоронці.

За словами поліцейських, причиною затримання чоловіка стало те, що він чинив опір після того, як його авто зупинили правоохоронці.

На відео, яке оприлюднили в мережі, можна побачити, що поліцейський 7 хвилин придушував шию Флойда до землі під час затримання. Флойд казав, що не може дихати та просив його не вбивати.

Відпустили чоловіка, вже коли він був непритомним. Опісля його доправили до лікарні. В медзакладі він власне й помер.

Щоправда, правоохоронці стверджують, що смерть настала внаслідок нещасного медичного випадку під час взаємодії з поліцією.

Наразі 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, звільнили зі служби. Справу почало розслідувати ФБР.

"Вони стверджують, що він намагався щось підробити. В гіршому випадку, це є ненасильницьким злочином. Але все ж поліція застосувала насильницьку, надмірну, смертельну силу, коли натрапила на нього. Це просто не має сенсу", – наголошує адвокат Бенджамін Крамп.

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