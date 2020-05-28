Смерть Джорджа Флойда: протесты распространились на другие города США – копов забрасывают камням

Еще в двух городах США – Лос-Анджелесе и Мемфисе – состоялись массовые протесты. Завершились они столкновениями с полицией. Люди протестуют из-за того, что полиция во время задержания убила афроамериканца Джорджа Флойда.

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Лос-Анджелес (штат Калифорния)

В акции приняли участие несколько сотен человек. Они выступили против насилия со стороны правоохранителей. Об этом сообщает CNN.

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По данным журналистов, некоторые из демонстрантов атаковал полицейский автомобиль. В результате произошли столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями.

Мемфис (Теннеси).

Здесь в результате столкновений между демонстрантами и полицией задержали по меньшей мере двоих участников протеста.

О причинах беспорядков информации нет.

Что этому предшествовало

Масштабные протесты в США из-за убийства Флойда начались в Миннеаполисе с 25 мая.

Так, здесь митингующие подожгли одно из зданий, и огонь перекинулся на весь квартал. Местная власть, со своей стороны, ввела чрезвычайную ситуацию и обратилась за помощью к Нацгвардии.

Кроме того, протестующие продолжают вступать в столкновения с полицией: забрасывают правоохранителей камнями и бутылками, разбивают авто копов, а также громят витрины.

Есть факты и мародерства в магазинах и супермаркетах. В ответ силовики стреляют резиновыми пулями и применяет слезоточивый газ.

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