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Смерть Джорджа Флойда: протесты распространились на другие города США – копов забрасывают камням

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Протести щодо смерті Джорджа Флойда у США
Протести щодо смерті Джорджа Флойда у США / CNN

Еще в двух городах США – Лос-Анджелесе и Мемфисе – состоялись массовые протесты. Завершились они столкновениями с полицией. Люди протестуют из-за того, что полиция во время задержания убила афроамериканца Джорджа Флойда.

Подробнее о новой волне протестов в США

Лос-Анджелес (штат Калифорния)

В акции приняли участие несколько сотен человек. Они выступили против насилия со стороны правоохранителей. Об этом сообщает CNN.

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По данным журналистов, некоторые из демонстрантов атаковал полицейский автомобиль. В результате произошли столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями.

Мемфис (Теннеси).

Здесь в результате столкновений между демонстрантами и полицией задержали по меньшей мере двоих участников протеста.

О причинах беспорядков информации нет.

Что этому предшествовало

Масштабные протесты в США из-за убийства Флойда начались в Миннеаполисе с 25 мая.

Так, здесь митингующие подожгли одно из зданий, и огонь перекинулся на весь квартал. Местная власть, со своей стороны, ввела чрезвычайную ситуацию и обратилась за помощью к Нацгвардии.

Кроме того, протестующие продолжают вступать в столкновения с полицией: забрасывают правоохранителей камнями и бутылками, разбивают авто копов, а также громят витрины.

Есть факты и мародерства в магазинах и супермаркетах. В ответ силовики стреляют резиновыми пулями и применяет слезоточивый газ.

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Смерть Джоржа Флойда: основное

  • 25 мая афроамериканца задержали правоохранители.
  • По словам полицейских, причиной задержания мужчины стало то, что он оказал сопротивление после того, как его авто остановили правоохранители.
  • На видео, которое обнародовали в сети, можно увидеть, что полицейский 7 минут придавливал шею Флойда к земле во время задержания. Флойд говорил, что не может дышать и просил его не убивать.
  • Отпустили мужчину уже когда он был без сознания. После его доставили в больницу. В медучреждении он собственно и умер.
  • Правда, правоохранители утверждают, что смерть наступила вследствие несчастного медицинского случая во время взаимодействия с полицией.
  • Сейчас 4 полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили со службы. Дело начало расследовать ФБР.
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Джордж Флойд Криминальные новости столкновения Протесты Новости США
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