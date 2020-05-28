Смерть Джорджа Флойда: протесты распространились на другие города США – копов забрасывают камням
Еще в двух городах США – Лос-Анджелесе и Мемфисе – состоялись массовые протесты. Завершились они столкновениями с полицией. Люди протестуют из-за того, что полиция во время задержания убила афроамериканца Джорджа Флойда.
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Лос-Анджелес (штат Калифорния)
В акции приняли участие несколько сотен человек. Они выступили против насилия со стороны правоохранителей. Об этом сообщает CNN.
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По данным журналистов, некоторые из демонстрантов атаковал полицейский автомобиль. В результате произошли столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями.
Мемфис (Теннеси).
Здесь в результате столкновений между демонстрантами и полицией задержали по меньшей мере двоих участников протеста.
О причинах беспорядков информации нет.
Что этому предшествовало
Масштабные протесты в США из-за убийства Флойда начались в Миннеаполисе с 25 мая.
Так, здесь митингующие подожгли одно из зданий, и огонь перекинулся на весь квартал. Местная власть, со своей стороны, ввела чрезвычайную ситуацию и обратилась за помощью к Нацгвардии.
Кроме того, протестующие продолжают вступать в столкновения с полицией: забрасывают правоохранителей камнями и бутылками, разбивают авто копов, а также громят витрины.
Есть факты и мародерства в магазинах и супермаркетах. В ответ силовики стреляют резиновыми пулями и применяет слезоточивый газ.
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Смерть Джоржа Флойда: основное
- 25 мая афроамериканца задержали правоохранители.
- По словам полицейских, причиной задержания мужчины стало то, что он оказал сопротивление после того, как его авто остановили правоохранители.
- На видео, которое обнародовали в сети, можно увидеть, что полицейский 7 минут придавливал шею Флойда к земле во время задержания. Флойд говорил, что не может дышать и просил его не убивать.
- Отпустили мужчину уже когда он был без сознания. После его доставили в больницу. В медучреждении он собственно и умер.
- Правда, правоохранители утверждают, что смерть наступила вследствие несчастного медицинского случая во время взаимодействия с полицией.
- Сейчас 4 полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили со службы. Дело начало расследовать ФБР.