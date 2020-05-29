Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

За расследование резонансного убийства в Миннесоте взялось ФБР

- Читати новину українською
Убийство Флойда расследовать ФБР
Убийство Флойда расследовать ФБР / Коллаж 24 канала

Массовые протесты в США охватили уже минимум три города. Спровоцировало их резонансное убийство копами афроамериканца Флойда в Миннесоте. "Серьезным расследованием" дела решили заняться и ФБР, и прокуратура.

В CNN рассказали, что и Федеральное бюро расследований, и Офис генпрокурора США, и министерство юстиции страны дело об убийстве Флойда сделали своим приоритетом. 

Подробно Джордж Флойд умер: кто это, почему возникли протесты и почему о нем говорят звезды

Что будет выяснять ФБР

  • Нарушили ли полицейские закон при задержании Флойда.
  • Если да – то начнут уголовное производство.

Соответствующее официальное заявление опубликовал и офис окружного прокурора Миннесоты:

  • "Министерство юстиции определило расследования первоочередной задачей и назначило опытных прокуроров и уголовных следователей ФБР".

Однако, несмотря на заявления властей, протесты в регионе продолжаются.

Убийство копами афроамериканца Флойда: коротко

  • 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
  • Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею.
  • Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении как будто бы и не было никаких оснований – ведь он даже не сопротивлялся при задержании.
  • В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и перестал просить о помощи. Но было уже слишком поздно – на следующий день мужчина скончался. 
  • Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, пока ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Волси – даже "очень опасная".
Автор: Олесь Друкач
Теги: Криминальные новости Джордж Флойд Новости США
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
"Зеленый" свет для преступников в погонах
28 мая , 21:30 "Зеленый" свет для преступников в погонах
Уляна Супрун
Главные новости 28 мая: рейтинг Forbes, запуск электричек и Гонконг без автономии
28 мая , 20:49 Главные новости 28 мая: рейтинг Forbes, запуск электричек и Гонконг без автономии
Вероніка Климська
Рынок картофеля: пока украинская гниет, покупаем импортную и техническую
28 мая , 08:45 Рынок картофеля: пока украинская гниет, покупаем импортную и техническую
Анатолій Яворський