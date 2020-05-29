За расследование резонансного убийства в Миннесоте взялось ФБР

Массовые протесты в США охватили уже минимум три города. Спровоцировало их резонансное убийство копами афроамериканца Флойда в Миннесоте. "Серьезным расследованием" дела решили заняться и ФБР, и прокуратура.

В CNN рассказали, что и Федеральное бюро расследований, и Офис генпрокурора США, и министерство юстиции страны дело об убийстве Флойда сделали своим приоритетом.

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Что будет выяснять ФБР

Нарушили ли полицейские закон при задержании Флойда.

Если да – то начнут уголовное производство.

Соответствующее официальное заявление опубликовал и офис окружного прокурора Миннесоты:

"Министерство юстиции определило расследования первоочередной задачей и назначило опытных прокуроров и уголовных следователей ФБР".

Однако, несмотря на заявления властей, протесты в регионе продолжаются.

Убийство копами афроамериканца Флойда: коротко