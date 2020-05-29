За расследование резонансного убийства в Миннесоте взялось ФБР
Массовые протесты в США охватили уже минимум три города. Спровоцировало их резонансное убийство копами афроамериканца Флойда в Миннесоте. "Серьезным расследованием" дела решили заняться и ФБР, и прокуратура.
В CNN рассказали, что и Федеральное бюро расследований, и Офис генпрокурора США, и министерство юстиции страны дело об убийстве Флойда сделали своим приоритетом.
Подробно Джордж Флойд умер: кто это, почему возникли протесты и почему о нем говорят звезды
Что будет выяснять ФБР
- Нарушили ли полицейские закон при задержании Флойда.
- Если да – то начнут уголовное производство.
Соответствующее официальное заявление опубликовал и офис окружного прокурора Миннесоты:
- "Министерство юстиции определило расследования первоочередной задачей и назначило опытных прокуроров и уголовных следователей ФБР".
Однако, несмотря на заявления властей, протесты в регионе продолжаются.
Убийство копами афроамериканца Флойда: коротко
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею.
- Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении как будто бы и не было никаких оснований – ведь он даже не сопротивлялся при задержании.
- В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и перестал просить о помощи. Но было уже слишком поздно – на следующий день мужчина скончался.
- Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, пока ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Волси – даже "очень опасная".
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