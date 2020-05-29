Убийство, которое всколыхнуло США: полицейского, причастного к смерти Флойда, взяли под стражу
Полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина взяли под стражу. Именно он при задержании Джорджа Флойда прижал его шею коленом. Смерть Флойда привела к протестам против действий правоохранителей по всей стране.
Шовин служил в полиции 19 лет
О задержании Шовина сообщил комиссар Департамента общественной безопасности штата Миннесота Джон Гарингтон, информирует CBS.
К теме Резонансное убийство в Миннеаполисе: в городе ввели режим чрезвычайной ситуации
Шовину предъявлены обвинения в убийстве 46-летнего афроамериканца.
Дерек Шовин проработал в полиции 19 лет. После смерти Джорджа Флойда его сразу уволили.
Смотрите видео задержания Джорджа Флойда:
Убийство полицейскими Джорджа Флойда и протесты против расизма
- Полицейские задержали темнокожего Джорджа Флойда 25 мая якобы за то, что он пытался рассчитаться фальшивым чеком.
- Во время задержания один из полицейских начал душить Флойда, став ему коленом на шею.
- Мужчина говорил, что не может дышать и просил не душить его.
- Отпустили мужчину, когда он был без сознания. Его госпитализировали, однако в больнице Флойд умер.
- Сейчас 4 полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили со службы. Дело начало расследовать ФБР.
- Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты.
- В Миннеаполисе сообщили об одной жертве массовых акций – мужчину застрелили. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
- В Луисвилле, Кентукки во время протестов обстреляли семь человек, двое – прооперированы.