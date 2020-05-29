Полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина взяли под стражу. Именно он при задержании Джорджа Флойда прижал его шею коленом. Смерть Флойда привела к протестам против действий правоохранителей по всей стране.

Шовин служил в полиции 19 лет О задержании Шовина сообщил комиссар Департамента общественной безопасности штата Миннесота Джон Гарингтон, информирует CBS. К теме Резонансное убийство в Миннеаполисе: в городе ввели режим чрезвычайной ситуации Шовину предъявлены обвинения в убийстве 46-летнего афроамериканца. Дерек Шовин проработал в полиции 19 лет. После смерти Джорджа Флойда его сразу уволили. Смотрите видео задержания Джорджа Флойда: Убийство полицейскими Джорджа Флойда и протесты против расизма Полицейские задержали темнокожего Джорджа Флойда 25 мая якобы за то, что он пытался рассчитаться фальшивым чеком.

Во время задержания один из полицейских начал душить Флойда, став ему коленом на шею.

Мужчина говорил, что не может дышать и просил не душить его.

Отпустили мужчину, когда он был без сознания. Его госпитализировали, однако в больнице Флойд умер.

Сейчас 4 полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили со службы. Дело начало расследовать ФБР.

Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты.

В Миннеаполисе сообщили об одной жертве массовых акций – мужчину застрелили. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Луисвилле, Кентукки во время протестов обстреляли семь человек, двое – прооперированы.