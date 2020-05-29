Протесты в США: неизвестные стреляли по активистам
В США продолжаются массовые протесты против насилия со стороны полиции. Во время одного из протестов неизвестные расстреляли семерых активистов.
Двух раненых уже прооперировали, один находится в тяжелом состоянии. Судьба еще четырех пострадавших пока неизвестна. Об этом сообщает NBC News.
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Что известно о стрельбе во время протеста
Стрельба произошла 28 мая в крупнейшем городе штата Кентукки – Луисвилль. По словам мэра города, семь человек получили ранения. Правоохранители отметили, что никто из полицейских не применял оружие.
Несмотря на заявления полицейских, некоторые очевидцы утверждают, что видели, как один из правоохранителей стрелял по толпе демонстрантов из пейнтбольного ружья.
Протесты в США: причины
- В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
- Протетсти, которые переросли в беспорядки, прошли и в других американских городах.
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Что известно о смерти Джорджа Флойда
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований – ведь он вроде бы даже не сопротивлялся во время задержания.
- В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и прекратил умолять о помощи. Но было уже слишком поздно – на следующий день мужчина умер.
- Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, сейчас ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Уолза – даже "чрезвычайно опасная".