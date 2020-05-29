В США продолжаются массовые протесты против насилия со стороны полиции. Во время одного из протестов неизвестные расстреляли семерых активистов.

Двух раненых уже прооперировали, один находится в тяжелом состоянии. Судьба еще четырех пострадавших пока неизвестна. Об этом сообщает NBC News.

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Что известно о стрельбе во время протеста

Стрельба произошла 28 мая в крупнейшем городе штата Кентукки – Луисвилль. По словам мэра города, семь человек получили ранения. Правоохранители отметили, что никто из полицейских не применял оружие.

Несмотря на заявления полицейских, некоторые очевидцы утверждают, что видели, как один из правоохранителей стрелял по толпе демонстрантов из пейнтбольного ружья.

Just before the bangs, some protestors were shaking this @LMPD vehicle. pic.twitter.com/EObWeKgslW — Stephen Goin (@stephengoin) May 29, 2020

Police now pushing protestors back. pic.twitter.com/eRDckbyXRS — Stephen Goin (@stephengoin) May 29, 2020

Police are now lined up on the corners of 6th and Jefferson in an “L” shape. Police are holding their ground. Protestors are holding their ground. pic.twitter.com/ktHLd9KRd4 — Stephen Goin (@stephengoin) May 29, 2020

This is the corner of 6th and Jefferson in downtown Louisville. Earlier tonight, packed with protesters speaking out against police brutality and the police shooting of #BreonnaTaylor. Now, @LMPD has occupied the space with many protesters moving to the park across the street. pic.twitter.com/Gh68WfCYbO — Stephen Goin (@stephengoin) May 29, 2020

Протесты в США: причины

В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Протетсти, которые переросли в беспорядки, прошли и в других американских городах.

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Что известно о смерти Джорджа Флойда