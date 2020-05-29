Протести у США: невідомі стріляли по активістах
У США тривають масові протести проти насильства з боку поліції. Під час одного з протестів невідомі розстріляли сімох активістів.
Двох поранених вже прооперували, один перебуває у важкому стані. Про це повідомляє NBC News.
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Що відомо про стрілянину під час протесту
Стрілянина сталася у найбільшому місті штату Кентуккі – Луїсвілль 28 травня. За словами мера міста, семеро осіб отримали поранення. Правоохоронці зазначили, що ніхто з поліцейських не застосовував зброю.
Попри заяви поліцейських, деякі очевидці стверджують, що бачили, як один з правоохоронців стріляв по натовпу демонстрантів з пейнтбольної рушниці.
Протести у США: причини
- У США спалахнули масові заворушення після вбивства при затриманні поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.
- Протетсти, які переросли у заворушення, пройшли і в інших американських містах.
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Що відомо про смерть Джорджа Флойда
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він начебто навіть не опирався під час затримання.
- Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно – наступного дня чоловік помер.
- Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".