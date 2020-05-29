У США тривають масові протести проти насильства з боку поліції. Під час одного з протестів невідомі розстріляли сімох активістів.

Двох поранених вже прооперували, один перебуває у важкому стані. Про це повідомляє NBC News.

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Що відомо про стрілянину під час протесту

Стрілянина сталася у найбільшому місті штату Кентуккі – Луїсвілль 28 травня. За словами мера міста, семеро осіб отримали поранення. Правоохоронці зазначили, що ніхто з поліцейських не застосовував зброю.

Попри заяви поліцейських, деякі очевидці стверджують, що бачили, як один з правоохоронців стріляв по натовпу демонстрантів з пейнтбольної рушниці.

Just before the bangs, some protestors were shaking this @LMPD vehicle. pic.twitter.com/EObWeKgslW — Stephen Goin (@stephengoin) May 29, 2020

Police now pushing protestors back. pic.twitter.com/eRDckbyXRS — Stephen Goin (@stephengoin) May 29, 2020

Police are now lined up on the corners of 6th and Jefferson in an “L” shape. Police are holding their ground. Protestors are holding their ground. pic.twitter.com/ktHLd9KRd4 — Stephen Goin (@stephengoin) May 29, 2020

This is the corner of 6th and Jefferson in downtown Louisville. Earlier tonight, packed with protesters speaking out against police brutality and the police shooting of #BreonnaTaylor. Now, @LMPD has occupied the space with many protesters moving to the park across the street. pic.twitter.com/Gh68WfCYbO — Stephen Goin (@stephengoin) May 29, 2020

Протести у США: причини

У США спалахнули масові заворушення після вбивства при затриманні поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

Протетсти, які переросли у заворушення, пройшли і в інших американських містах.

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